Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 23 января

В четверг, 23 января, в Украине ожидается облачная погода. Временами небольшой дождь и снег. Местами туман и гололедица.

Об этом сообщил "Украинский гидрометеорологический центр".

В большинстве западных, ночью и восточных областях без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от -2°...+3° тепла (ночью в Карпатах 0...-5° мороза, днем на юге и западе страны +3..+8° тепла).

В Киевской области и столице ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь днем.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от -2 ° до + 3 ° тепла. В Киеве в течение суток около 0°.

Синоптики предупреждают киевлян об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром 23 января налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. I уровень опасности, желтый.

Какая будет погода в течение недели — читайте в новости.

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