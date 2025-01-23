Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 23 січня

У четвер, 23 січня, в Україні очікується хмарна погода. Подекуди невеликий дощ та сніг. Місцями туман та ожеледиця.

Про це повідомив "Український гідрометеорологічний центр".

У більшості західних, вночі і східних областей без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від -2° ...+ 3° тепла (вночі в Карпатах 0...-5° морозу, вдень на півдні та заході країни +3..+8° тепла).

На Київщині та в столиці вночі очікується невеликий мокрий сніг та дощь вдень.

Вітер переважно південно-східний , 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від -2°...до + 3° тепла. У Києві протягом доби близько 0°.

Синоптики попереджають киян про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці 23 січня налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий.

Якою буде погода протягом тижня - читайте у новині.

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