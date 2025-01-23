День ангела 23 січня: кого та як вітати з іменинами

23 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 23 січня

23 січня 2025 року привітайте з іменинами Володимира, Геннадія, Івана, Федора, Катерину.

Володимир — старонімецьке походження, означає "велика сила". В дитинстві енергійний, товариський. В дорослому віці стає благородним, негласним лідером.

Геннадій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "божественний". В дитинстві вміє пристосовуватися до різних життєвих обставин. В дорослому віці стає необов'язковим, дещо метушливим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться "милість Божа". В дитинстві добродушний, чуйний. В дорослому віці стає добрим, неквапливим, спокійним.

Федір — давньогрецьке походження, означає "подарунок Бога". В дитинстві повільний, емоційний. В дорослому віці стає справжнім філософом, працьовитим.

Катерина — давньогрецьке ім'я, перекладається як "вічно чиста". В дитинстві енергійна, щира. В дорослому віці стає самолюбною, впевненою в собі.

День ангела 23 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, даруючи тобі свою безмежну підтримку і захист. Нехай твоє життя буде сповнене радості, любові та добробуту!

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В цей день твій ангел благословляє тебе на нові досягнення та радісні моменти. Бажаю, щоб твоя душа була спокійною, а серце – наповнене любов’ю та гармонією. Хай ангел завжди оберігає твій шлях!

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З Днем ангела! Нехай твої молитви завжди знаходять відгук у серці Господа, а ангел-охоронець дарує тобі силу, мудрість і благословення на кожен день. Бажаю щастя, здоров’я і удачі на твоєму шляху!

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Вітаю тебе з чудовим святом! Нехай твій ангел буде тобі вірним другом і вірним захисником, а також надає тобі сили та натхнення для нових звершень. Бажаю здійснення всіх мрій і миру в серці!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел оберігає тебе від усього зла, дарує тобі спокій та удачу, а життя наповнюється тільки найкращими моментами. Бажаю здоров’я, гармонії та великих досягнень!

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