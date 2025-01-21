Синоптикиня повідомила, чи повернуться у січні морози до України

Навряд чи до кінця січня в Україні можуть вдарити сильні морози. Зокрема, протягом цього тижня - 20-26 січня температура повітря не буде низькою.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі "Погода УНІАН".

З її слів, до кінця січня "до якихось там морозів - таких зимових - ми повертатися, радше за все, вже не будемо".

"Після 27-го там є певне зниження температури. Але ми повернемося до такого температурного фону, в принципі, як є зараз у нас: близько 0 градусів. Вночі - невеличкий "мінус". Вдень - невеличкий "плюс", - розповіла експертка.

Тим часом 26 (неділя) та 27 січня (понеділок) будуть найтеплішими днями з найближчої перспективи. Температура підвищиться до +1°...+7°, а на півдні країни розігріє до +10°, повідомила Птуха.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в січні. Зокрема, в країні буде без опадів, але очікується вітряна і хмарна погода.

Читайте також: