Герой мемов "четкий паца" насмешил, как на фронте упал в колодец

Герой мема "четкий паца" из Ровно, который сейчас защищает Украину на фронте в 68-й отдельной егерской бригаде, рассказал, как упал на войне в колодец.

Об этом он поделился в интервью проекту "Дивись".

Так, курьезная ситуация с Иваном Мартыновым произошла перед его отпуском домой, в село Копачевка Хмельницкой области, куда боец вырвался на 10 дней до семьи – в 2023 году он женился и стал отцом дочери.

"Мы прятали кое-что и мне не сказали о колодце, а темно… Я натягивал сетку и пизд**инь, я 9 лет назад садился на такой шпагат, а то такая была вертикалочка, что просто! И я кричу, а они ушли! Я минут 15 кричал-кричал, хорошо, что один чувак остался на поле, в метрах 200, он услышал, вернулся и достал меня. Такой забавный случай. Прятали игрушку", – вспомнил Мартынов, добавив, что было довольно холодно, но он не сильно замерз.

Отметим, что с 2016 Иван Мартынов служит в рядах ВСУ. Он участвовал в Революции Достоинства, где сражался с "беркутовцами". После Евромайдана Иван вернулся в Ровно, где стал волонтером. Тогда же он и попал в объектив видеокамеры с фразой "це мєрзость", которая сделала его звездой Сети. После волонтерства Иван решил получить подготовку боевого парамедика, дальше поехал с ребятами в Авдеевку, а первый боевой опыт получил под Соледаром. В настоящее время военный служит старшим стрелком и парамедиком на передовой.

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