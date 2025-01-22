Герой мемів "чоткий паца" насмішив, як на фронті впав у колодязь

Герой мему "чоткий паца" з Рівного, який зараз захищає Україну на фронті у 68-ій окремій єгерській бригаді, розповів, як впав на війні в колодязь.

Про це він поділився в інтерв'ю проєкту "Дивись".

Так, курйозна ситуація з Іваном Мартиновим сталася перед його відпусткою додому, до села Копачівка Хмельницької області, куди боєць вирвався на 10 днів до сім'ї – 2023 року він одружився та став батьком донечки.

"Ми ховали дещо і мені не сказали про колодязь, а темно… Я натягував сітку і пизд**инь, чоловіче, я 9 років тому сідав на такий шпагат, а то така була вертикалочка, що просто! І я кричу, а вони пішли! Я хвилин 15 кричав-кричав, добре, що один чувак залишився на полі, за метрів 200, він почув, повернувся і дістав мене. Такий кумедний випадок. Ховали цяцьку", - пригадав Мартинов, додавши, що було доволі холодно, але він не сильно замерз.

Зауважимо, що від 2016 року Іван Мартинов служить у лавах ЗСУ. Він брав участь у Революції Гідності, де бився з "беркутівцями". Після Євромайдану Іван повернувся до Рівного, де став волонтером. Тоді ж він і потрапив до об'єктиву відеокамери з фразою "це мєрзость", яка зробила його зіркою Мережі. Після волонтерства Іван вирішив здобути вишкіл бойового парамедика, далі поїхав із хлопцями до Авдіївки, а перший бойовий досвід здобув під Соледаром. Зараз військовий служить старшим стрільцем та парамедиком на передовій.

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