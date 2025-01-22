Учень КМДШ дійшов до фіналу міжнародного наукового конкурсу

Перевірити свою наукову ідею в умовах Міжнародної космічної станції – юний дослідник Данило Терміта пройшов до фіналу «Всеукраїнського конкурсу шкільних космічних експериментів SSEP 2024». Десятикласник STEAM школи КМDШ Гранд розробив теорію унікального матеріалу та разом з командою школярів оформив це в експериментальний проєкт міні-лабораторії.

Юні науковці на цей конкурс подають переважно біохімічні проєкти. Тож ідея Данила Терміти виявилась дещо незвичною. Його робота є міждисциплінарною, комбінуючи фізику з хімією і стосується поєднання ферофлюїдів з нанотехнологічними похідними. Хлопець протягом двох років накопичував різні наукові ідеї, що й надихнуло на власну теорію.

Данило згадує, що спочатку звернувся за порадою до викладачки хімії, заступниці директора школи з освітньої програми пані Ірини Лемесєвої – разом вони перевірили, чи може ідея учня спрацювати принаймні теоретично. Погодивши цей момент, учень прийшов вже до вчителя фізики пана Павла Гусевика, який допоміг хлопцю перевтілити його ідею в структурований проєкт.

«Ми завжди можемо звернутись до вчителів, якщо вигадали щось нове або маємо ідею для дослідження - вони відкриті завжди допомагають розібратись. Пан Павло організовує всі проєктні моменти та підтримує оригінальні ідеї учнів, допомагає нам зв’язуватись з усіма проєктними системами – SSEP, Genius Olympiad. Саме з ним ми переважно співпрацюємо, щоб запустити проєкти на міжнародний рівень», – розповів школяр.

Над проєктом міні-лабораторії, яка має експериментально підтвердити наукову теорію Данила, учень працював в команді з дев’ятикласниками STEAM школи КМDШ Гранд Максимом Григор’євим та Денисом Баженовим. Як і в будь-якій науковій групі, кожен відповідав за свій напрямок роботи: Максим – за опрацювання експериментальної частини, Денис – за розробку програмного забезпечення, яке дозволило прорахувати орієнтовні пропорції хімреагентів.

Цьогоріч перемога дісталась іншим талановитим українським дітям. Проте Данило не збирається зупинятись в своїх наукових пошуках і вже розглядає можливість участі у міжнародних наукових подіях – International Research Olympic, міжнародному змаганні з інженерії, науки й технологій I-FEST та всесвітньому конкурсі наукових та інженерних досягнень ISEF Regеneron. Хлопець переконаний, якщо бажаєш створити щось нове й важливе в масштабах світу, треба працювати попри все.

«Щось не вдається, щось не так – ти йдеш далі. Тебе не прийняли, твої ідеї вважають чимось неправильним – ти все одно йдеш далі. В цьому вся суть. Науковець має зберігати витримку та бажання продовжувати працювати над викарбовуванням нових ідей. Навіть попри те, що хтось може їх не сприйняти – це тебе не має ніяк засмучувати і ти маєш працювати», – поділився Данило своїми переконаннями.

Діти мають розкривати свій потенціал – в цьому переконані у мережі КМDШ Всесвіт. Тут приділяють увагу тому, щоб учні мали гідний академічний рівень знань та навички для їхнього використання. Освітня програма налаштована так, щоб підготувати дитину до різних професійних чи наукових викликів, даючи конкурентні переваги за будь-якого вибору кар’єри. Цьому сприяє проєктна діяльність, спецкурси з різних дисциплін та навіть дебати, які вчать формулювати та відстоювати власну думку.

«Кожна дитина унікальна та має свій талант, який ми допомагаємо розкрити та розвинути. Ми прагнемо, щоб наші учні отримали як універсальні навички, які знадобляться їм за будь-якого вибору професії, так і глибинне розуміння предметів. Не просто розрізнені наукові факти, а саме бачення їхнього впливу одна на одну та загальної картини. Успіхи наших учнів, таких як Данило, Максим та Денис, підтверджують – такий підхід ефективний і діти знаходять свій власний цікавий шлях», – зазначив власник мережі приватних шкіл та садочків КМDШ Всесвіт Володимир Козленко.