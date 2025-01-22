Відомий адвокат із Дніпра коригував ракетні удари РФ по місту – СБУ

Він передав ФСБ детальну інформацію про розташування цехів і складів БПЛА.

Служба безпеки України затримала одного з найзаконсервованіших агентів ФСБ на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий адвокат із Дніпра, який передавав Росії точні координати для ракетних ударів по стратегічних об'єктах міста.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Фігуранта затримали на пункті пропуску “Краківець” під час спроби втекти за кордон. Слідство встановило, що він скоригував обстріл підприємства, яке займалося модернізацією та відновленням ударних і розвідувальних дронів. Для цього він передав ФСБ детальну інформацію про розташування цехів і складів БПЛА.

Внаслідок цього удару загинули шість осіб, 30 отримали важкі поранення, а також було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Після атаки адвокат передав російським кураторам звіт про наслідки та координати ще одного стратегічного об’єкта в Дніпрі.

Переписка коригувальника з куратором із ФСБ.

За даними слідства, зв’язок із ФСБ він підтримував через посередника – “першого заступника голови Красногвардійської районної адміністрації Криму”, який співпрацює з російськими спецслужбами.

Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено телефони та SIM-карти із доказами його діяльності на користь РФ.

Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

• ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування агресії РФ, глорифікація її учасників).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Адвокату загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ у Полтавській та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за час війни набув шалених статків. Фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.