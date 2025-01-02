"АТЕШ" влаштували диверсію у Тверській області: подробиці

Партизани влаштували диверсію на залізниці у Тверській області. Ця ділянка колії використовується для постачання на фронт боєприпасів.

Про це повідомили представники руху "АТЕШ".

"Агенти успішно здійснили диверсію на залізниці в районі н. п. Стара Торопа, Тверської області", – йдеться в повідомленні.

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За даними партизанів, на 107-му арсеналі ДРАУ, розташованому в Торопці, що займає площу близько 5 кв. км, зберігаються балістичні ракети "Іскандер", ракети "Точка-У", а також снаряди для артилерії великого калібру і боєприпаси для РСЗВ, такі як "Смерч" і "Град".

Своєю чергою, 23 арсенал, хоч і менший, але зберігає значні запаси танкових і артилерійських снарядів, осколково-фугасних мін і боєприпасів для мінометів, а також протитанкових ракет і керованих снарядів.

В "АТЕШ" додали, що ці арсенали забезпечують значну частину логістики для російських військ на лінії фронту.

Диверсія партизанів

"Проведена диверсія ускладнила постачання боєприпасів, порушивши важливу лінію постачання", – підсумували партизани.

Нагадаємо, представники партизанського руху "АТЕШ" виявили нові укріплення та об'єкти російської армії у тимчасово окупованому Криму.

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