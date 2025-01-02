"АТЕШ" устроили диверсию в Тверской области: подробности

Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Тверской области. Этот участок пути используется для поставки на фронт боеприпасов.

Об этом сообщили представители движения "АТЕШ".

"Агенты успешно совершили диверсию на железной дороге в районе н. п. Старая Торопа, Тверской области", – говорится в сообщении.

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По данным партизан, на 107-м арсенале ДРАУ, расположенном в Торопце, занимающем площадь около 5 кв. км, хранятся баллистические ракеты "Искандер", ракеты "Точка-У", а также снаряды для артиллерии большого калибра и боеприпасы для РСЗО, такие как "Смерч" и "Град".

В свою очередь, 23 арсенала, хотя и меньше, но хранят значительные запасы танковых и артиллерийских снарядов, осколочно-фугасных мин и боеприпасов для минометов, а также противотанковых ракет и управляемых снарядов.

В "АТЕШ" добавили, что эти арсеналы обеспечивают значительную часть логистики для российских войск на линии фронта.

Диверсия партизан

"Проведенная диверсия усложнила поставки боеприпасов, нарушив важную линию поставки", – подытожили партизаны.

Напомним, представители партизанского движения "АТЕШ" обнаружили новые укрепления и объекты российской армии во временно оккупированном Крыму.

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