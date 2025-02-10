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Російських військових відправляють на острови Дніпра як покарання – "Атеш"

Російських військових відправляють на острови Дніпра як покарання – "Атеш"

Річка Дніпро / Фото: wikimedia.org

Командири примушують солдатів вирушати на операції, де шанси вижити мінімальні.

На Херсонщині відправлення російських військових на штурм островів Дніпра дедалі частіше перетворюється не на бойове завдання, а на метод покарання.

За інформацією агентів руху "Атеш", які діють у 61-й бригаді морської піхоти РФ, командири відправляють на штурмові операції "зальотчиків", порушників дисципліни та навіть тих, хто відмовляється здавати гроші в "общак" підрозділів.

Російські солдати усвідомлюють, що десантуватися на острови стає дедалі складніше. Одна з головних проблем – масові поломки човнів і гідроциклів, які самі ж окупанти виводять з ладу, використовуючи українські інструкції.

Командири примушують солдатів вирушати на операції, де шанси вижити мінімальні. Саме тому військові намагаються уникнути ротації будь-якими способами:

  • Підкуповують офіцерів, щоб викреслити себе зі списків на штурм.
  • Пошкоджують техніку, роблячи десантування неможливим.
  • Імітують хвороби чи травми, щоб залишитися в тилу.

Ротація на острови фактично прирівнюється до смертного вироку, тому російські військові готові на будь-які хитрощі, щоб уникнути участі в цих операціях.

Нагадаємо, що росіяни намагаються атакувати Дніпровські острови на Херсонщині, але закріпитися на цих клаптиках суші їм не вдається. Сили оборони України тримають острови під вогневим контролем.

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