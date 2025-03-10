Дрони атакували НПЗ у Самарській області: що відомо

Рік тому цей завод вже зазнавав атаки.

Вночі 10 березня у Самарській області лунали гучні вибухи. Попередньо, дрони атакували НПЗ.

Про це повідомляє ASTRA.

Що відомо про завод у Самарській області

Як стало відомо, йдеться про Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи "Роснефти". Телеграм-канали пишуть, що на підприємстві зафіксовано спалах. Втім місцева влада ще не коментувала наслідки атаки.

Керівник ЦПД РНБО додав, що потужність заводу сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ. НПЗ виробляє широкий спектр нафтопродуктів (бензин, дизельне паливо та мазут, які є критично важливими для транспорту і військової техніки).

"Для армії РФ цей НПЗ має стратегічне значення, оскільки забезпечує стабільні постачання пального для військових операцій", - завершив він.

Нагадаємо, вночі 8 березня дрони атакували нафтопереробний завод "Кірішінафтеоргсинтез" у Ленінградській області Росії, який є одним із двох найбільших підприємств галузі в країні.

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