Дроны атаковали НПЗ в Самарской области: что известно

Год назад этот завод уже подвергался атаке.
Ночью 10 марта в Самарской области раздались громкие взрывы. Предварительно, дроны атаковали НПЗ.
Об этом сообщает ASTRA.
Что известно о заводе в Самарской области
Как стало известно, речь идет о Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, входящем в группу "Роснефти". Телеграмм-каналы пишут, что на предприятии зафиксирована вспышка. Впрочем, местные власти еще не комментировали последствия атаки.
Руководитель ЦПИ СНБО добавил, что мощность завода достигает 8,8 млн. тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ. НПЗ производит широкий спектр нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо и мазут, которые критически важны для транспорта и военной техники).
"Для армии РФ этот НПЗ имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает стабильные поставки горючего для военных операций", - завершил он.
Напомним, ночью 8 марта дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области России, являющийся одним из двух крупнейших предприятий отрасли в стране.
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