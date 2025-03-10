Курс валют в Україні: настав час гривні або чи дешевшатиме долар і надалі

Щодо курсу валют багато новин. Найголовніші: долар несподівано подешевшав, євро зміцнився до рівня піврічної давнини, а Національний банк України знову підвищив облікову ставку, тобто відсоток, під який він кредитує комерційні банки, з 14,5% до 15,5%.

Що очікує ринок з 10 по 16 березня, а також про те, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні з 10 по 16 березня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Минулий тиждень розпочався подорожчанням готівкового долара, але лише у понеділок, 3 березня. Надалі американська валюта швидко покотилась униз. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, з 4 по 9 березня долар втратив у середньому 35 коп. у продажу і 33 коп. у купівлі – курс опустився відповідно до 41,54 і 40,97 грн/долар. Востаннє долар коштував так дешево наприкінці вересня минулого року.

Найвища ціна продажу долара була 41,80 грн (-40 коп. за тиждень), найнижча – 44,30 грн/долар (-38 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,24 грн (-36 коп.).

А от євровалюта, навпаки, помітно зміцнилась. За тиждень середній курс готівкового євро підвищився більше ніж на гривню (!) як у продажу так і в купівлі: відповідно – до 45,04 (+1,25 грн) і до 44,28 (+1,23 грн) грн/євро. Тобто той, хто купив євровалюту тиждень тому, наразі міг би її продати у середньому на 50 коп. дорожче.

Найвища ціна продажу євро була 45,25 грн (+1,25 грн за тиждень), найнижча – 44,80 грн/євро (+1,10 грн). Максимальний курс купівлі становив 44,75 грн (+1,20 грн).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, вже другий тиждень триває валютна лихоманка. Якщо на початку березня міняйла були готові придбати готівковий долар вище 42 грн за одиницю, то за тиждень курс продажу (а не купівлі!) обвалився на 80 коп., до 41,22 грн/долар. З п’ятниці, 7 березня, по неділю, 9 березня, нелегальний ринок працював тільки на купівлю, за один долар міняйла пропонували 41,30 грн.

Євро у нелегалів швидко дорожчав: якщо 3 березня курс був 43,80 грн/євро у продажу і 43,60 у купівлі, то до 9 березня він підвищився до 44,95 (+1,15 грн) і 44,65 (+1,05 грн) грн/євро.

Нацбанк по-різному міняв курс гривні до долара і євро. Долар подорожчав за вівторок і середу (4-5 березня) до 41,58 грн/долар (+15 коп.), надалі почав швидко дешевшати. Офіційний курс на понеділок, 10 березня, знизився до 41,21 (-22 коп. за тиждень). А от курс євро ріс, як на дріжджах: за тиждень він підвищився відразу на 1,52 грн, або 44,73 грн/євро станом на 10 березня.

Очевидно, що співвідношення долар/євро за тиждень стрімко зросло: з 1,040 до 1,085 долара за євро.

Щодо підвищення облікової ставки вдруге за останні півтора місяці, то у Нацбанку роз’яснили: це зроблено для підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку, контрольованості інфляційних очікувань.

"Тобто ставку підняли, аби населення та бізнес менше витрачали й більше заощаджували, залишаючи гроші на депозитах та в гривневих облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП). Таким чином, менше споживали, менше брали кредити й стримували інфляцію, та не купували валюту", – проаналізував Андрій Шевчишин.

Стрімкі метаморфози з курсом долара експерти пояснюють насамперед політичними, а не економічними чинниками.

Андрій Шевчишин деталізував: долар втрачає свою вартість на світових ринках, тому він подешевшав і в Україні. А якщо дешевшає долар, то автоматично дорожчає його головний конкурент євро. Основною і досить несподіваною причиною знецінення долара стали значні економічні і політичні зміни у світі через рішення США (введення торгових мит, заяви про зміну статусу територій інших країн, незрозумілу позицію щодо України – Авт.), які можуть спровокувати глобальні економічні труднощі.

Андрій Забловський упевнений, що є і ринковий фактор, який стосується готівкового ринку: зменшився попит на валюту з боку населення.

"За інформацією Нацбанку, в січні фізособи купували близько 56 млн доларів готівки на день, зараз це 42 млн на день, або на 25% менше. Зниження попиту не могло не вплинути на курс", – аргументував експерт.

За словами Олега Пендзина, через турбулентність на міжнародних ринках у нас несподівано настав "час гривні": Нацбанку наразі навіть не потрібно витрачати багато коштів, аби втримати гривню від девальвації.

Чого очікувати від курсу валют

Прогнози експертів відрізняються.

Андрій Шевчишин зазначив, що поки є незрозумілим економічне підґрунтя зниження курсу долара в Україні.

"На світовому ринку економічна ситуація змушує інвесторів переглядати свої стратегії,– пояснює Андрій Шевчишин. – Вони виводять капітал з ринків США перш за все до європейських. Попит на долар знижується, на євро – зростає, це впливає на курс долара і, відповідно, на курс гривні, який прив’язаний до долара. Україні не вигідний занадто дешеві долар і гривня, бо це робить дешевшим наш експорт і зменшує митні надходження до держбюджету, які номіновані у валюті. Чому Нацбанк як регулятор, не використовує свої можливості, аби припинити подорожчання гривні? Можливо для стримування інфляції. Но поточному тижні долар, швидше за все, не подорожчає, але й не подешевшає".

Андрій Забловський не виключає, що готівковий долар на поточному тижні може ще подешевшати.

"Індикатором стане міжбанківський ринок: якщо на початку тижня безготівковий долар опуститься нижче нинішнього коридора у 41,3-41,7 грн/долар, дійде до 41 гривні, тоді можливе зниження його вартості в банках та обмінних пунктах, – деталізував свій прогноз Андрій Забловський. – Зазначу, що Нацбанку вигідне ситуативне зміцнення гривні завдяки падінню долара на світових ринках, бо це стримує інфляцію. Але тільки до певної межі, бо є й інші проблеми, наприклад, надходження до держбюджету. Тому невдовзі Нацбанк почне викуповувати валюту, і гривня перестане дорожчати".

Олег Пендзин, навпаки, очікує на тижні подорожчання долара, причиною якого можуть стати дії регулятора. Експерт нагадав: у березні розпочалась виплата проіндексованих пенсій, які частково фінансуються за рахунок зарубіжної фінансової допомоги. А вона, як відомо, надходить у валюті, яку для держави вигідно продати на міжбанку якомога дорожче.

Тому, на думку Олега Пендзина, дії НБУ на поточному тижні будуть направлені не на зміцнення гривні, а на її послаблення. Втім, девальвація очікується незначною: у межах 20-30 коп. На готівковому ринку це означає підвищення середнього курсу до 41,70-41,80 грн/долар як було на початку березня.

Продавати чи купувати валюту

Експерти мають різні думки.

Олег Пендзин упевнений: гривневі інвестиційні інструменти залишаються надійними і прибутковими.

"Мова йде про короткострокові депозити і придбання ОВДП терміном дії 90-100 днів, на такий період можна прогнозувати низькі ризики знецінення гривні, – говорить Олег Пендзин. – До того ж, чергове підвищення Нацбанком облікової ставки може призвести до зростання відсотків річних по депозитах на 0,5-1% на нові депозитні договори. Стосовно купівлі доларів під матрац – цифри красномовні: у січні готівковий курс був у середньому 43 грн/долар, у лютому – 42, у березні – 41,50".

Андрій Шевчишин вважає подешевшання долара тимчасовим, тому радить купувати валюту, поки є можливість витратити на неї менше гривень завдяки низькому курсу: "Хтось заробляє на гривневих депозитах чи ОВДП, а комусь спокійніше, коли заощадження у валюті зберігаються якщо не вдома, то у банку на валютних вкладах. Відсотки невеликі, зате можна не турбуватися, що кошти можуть бути викрадені. Валюта вигідна, якщо її не планується витрачати тривалий час, від року і більше. Бо за такий період долар неодмінно подорожчає".

Андрій Забловський також радить купувати долари по вигідному курсу, але утриматися від придбання євро без крайньої потреби, бо ціна висока, невдовзі може бути дешевше. Експерт нагадав: у вересні 2024 року вартість готівкового євро зросла до 46,7 грн за одиницю, потім швидко пішла вниз і через 5,5 місяців один євро коштував лише 43,8 грн у продажу і 43 грн у купівлі.

Якщо ж є необхідність у продажу валюти, то краще продати євро, а не долари, це дасть невеликий прибуток.

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