Удар ракетой по многоэтажке Харькова: власти назвали число погибших

Атака на Харьков 7 марта. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на 7 марта армия РФ массированно атаковала Харьков ракетами и дронами. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку в Киевском районе города. Там завершены аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Обнаруженные под обломками тела и фрагменты тел свидетельствуют о том, что погибших на данную минуту 11 человек. Точнее, можно будет сказать после проведения экспертиз», — подчеркнул городской голова.

Реклама

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что под завалами пятиэтажки обнаружили в общей сложности 10 погибших людей, среди них двое детей: 7-летний мальчик и 13-летняя девочка.

«Также найдены остатки тел, поэтому окончательное количество жертв будет известно после соответствующих экспертиз», — добавил он.

По данным ОВА, залом в результате атаки ночью против 7 марта было повреждено около 20 домов, автомобили и учебное заведение.

Атака на Харьков 7 марта

Ночью в субботу российская армия атаковала ракетами и беспилотниками Харьков. Во время ночных обстрелов оккупанты, вероятно, применили новейшие ракеты «Изделие-30» с боевой частью весом 800 килограммов. Мощный удар привел к масштабным разрушениям.

Реклама

В Киевском районе баллистическая ракета попала прямо в многоэтажку. Из-за «прилета» был разрушен ее подъезд — от 1-го до 5-го этажа, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

Известно, что в Харькове россияне убили двоих детей ракетами. Среди погибших учительница, а также ее маленький сын . Кроме того, известно, что жертвой стали восьмиклассница и ее мама. Спасательные работы продолжались с ночи 7 марта. Спасатели искали по меньшей мере 14 человек, которые могли находиться под завалами.