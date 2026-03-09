- Дата публикации
Удар ракетой по многоэтажке Харькова: власти назвали число погибших
В частности, российская ракета убила двоих детей.
В ночь на 7 марта армия РФ массированно атаковала Харьков ракетами и дронами. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку в Киевском районе города. Там завершены аварийно-спасательные работы.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
«Обнаруженные под обломками тела и фрагменты тел свидетельствуют о том, что погибших на данную минуту 11 человек. Точнее, можно будет сказать после проведения экспертиз», — подчеркнул городской голова.
В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что под завалами пятиэтажки обнаружили в общей сложности 10 погибших людей, среди них двое детей: 7-летний мальчик и 13-летняя девочка.
«Также найдены остатки тел, поэтому окончательное количество жертв будет известно после соответствующих экспертиз», — добавил он.
По данным ОВА, залом в результате атаки ночью против 7 марта было повреждено около 20 домов, автомобили и учебное заведение.
Атака на Харьков 7 марта
Ночью в субботу российская армия атаковала ракетами и беспилотниками Харьков. Во время ночных обстрелов оккупанты, вероятно, применили новейшие ракеты «Изделие-30» с боевой частью весом 800 килограммов. Мощный удар привел к масштабным разрушениям.
В Киевском районе баллистическая ракета попала прямо в многоэтажку. Из-за «прилета» был разрушен ее подъезд — от 1-го до 5-го этажа, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.
Известно, что в Харькове россияне убили двоих детей ракетами. Среди погибших учительница, а также ее маленький сын . Кроме того, известно, что жертвой стали восьмиклассница и ее мама. Спасательные работы продолжались с ночи 7 марта. Спасатели искали по меньшей мере 14 человек, которые могли находиться под завалами.