Переведення і СЗЧ: командир Kraken звернувся до Міноборони через критичну ситуацію

Командир Kraken розкритикував систему переведень у ЗСУ

Реклама

Система переведення у Силах оборони сьогодні практично не працює.

Про цю проблему заявив командир спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев у Facebook.

«Система довгий час залишала одну „поблажку“. Хочеш перевестися — йди на радикальний крок через СЗЧ. Хоча я цього не підтримую. Я за те, щоб у війську працювала нормальна система переведень з чіткими правилами та обмеженнями», — зазначив командир.

Реклама

За його словами, тепер навіть цю «можливість» прибрали. І через СЗЧ можна перевестися лише до так званих «штурмових полків». Це підрозділи, які мають сумнівну репутацію, пояснює Немічев.

«Система не працює. Люди хочуть служити, але в нормальних підрозділах, де є адекватне командування, людське ставлення і де військових сприймають як особистостей, а не як витратний ресурс», — звернувся командир «Кракена» до Міноборони.

Проблема СЗЧ в армії

Раніше у Третьому армійському корпусі назвали причину СЗЧ, яку часто ігнорують.

Також повідомлялося, що в Україні засекретили дані про кількість СЗЧ та дезертирства.