У центрі Києва собаки покусали нардепа: що відомо

У Києві народного депутата покусали собаки у парку під час пробіжки.

Про це повідомив сам постраждалий нардеп Григорій Мазурашу.

За словами політика, у момент пробіжки жінка гуляла в парку з двома вівчарками без намордників і повідків. Судячи з усього, Мазурашу втрапив у халепу десь у центрі Києва.

Чоловік вже подав заяву до поліції. За словами політика він не хоче, щоб жінку штрафували. Але прагне, щоб правоохоронці розшукали власницю собак та провели з нею профілактичну бесіді, щоб так не робила на майбутнє, бо парком гуляють жінки з дітьми.

Фото укусу собаки Григорія Мазурашу.

У поліції Києва ТСН.ua підтвердили, що така заява від нардепа дійсно надходила.

«Перевірку проводить Печерське управління поліції. Власницею собак виявилась 41-річна місцева жінка», — повідомили нам у поліції Києва.

Також повідомили, що поліція вже склала протокол за ст. 154 КУпАП (Порушення правил тримання собак і котів).

