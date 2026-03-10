- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
У центрі Києва собаки покусали нардепа: що відомо
Політик хоче, щоб собаки у центрі столиці гуляли у намордниках та були на повідці.
У Києві народного депутата покусали собаки у парку під час пробіжки.
Про це повідомив сам постраждалий нардеп Григорій Мазурашу.
За словами політика, у момент пробіжки жінка гуляла в парку з двома вівчарками без намордників і повідків. Судячи з усього, Мазурашу втрапив у халепу десь у центрі Києва.
Чоловік вже подав заяву до поліції. За словами політика він не хоче, щоб жінку штрафували. Але прагне, щоб правоохоронці розшукали власницю собак та провели з нею профілактичну бесіді, щоб так не робила на майбутнє, бо парком гуляють жінки з дітьми.
У поліції Києва ТСН.ua підтвердили, що така заява від нардепа дійсно надходила.
«Перевірку проводить Печерське управління поліції. Власницею собак виявилась 41-річна місцева жінка», — повідомили нам у поліції Києва.
Також повідомили, що поліція вже склала протокол за ст. 154 КУпАП (Порушення правил тримання собак і котів).
Нагадаємо, у Києві розгорівся гучний скандал довкола столичного пологового будинку №5. На його території волонтери виявили одного мертвого собаку та ще одного у критичному стані.