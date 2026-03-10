ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

У центрі Києва собаки покусали нардепа: що відомо

Політик хоче, щоб собаки у центрі столиці гуляли у намордниках та були на повідці.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Вівчарка

Вівчарка (ілюстративне фото) / © Associated Press

У Києві народного депутата покусали собаки у парку під час пробіжки.

Про це повідомив сам постраждалий нардеп Григорій Мазурашу.

За словами політика, у момент пробіжки жінка гуляла в парку з двома вівчарками без намордників і повідків. Судячи з усього, Мазурашу втрапив у халепу десь у центрі Києва.

Чоловік вже подав заяву до поліції. За словами політика він не хоче, щоб жінку штрафували. Але прагне, щоб правоохоронці розшукали власницю собак та провели з нею профілактичну бесіді, щоб так не робила на майбутнє, бо парком гуляють жінки з дітьми.

Фото укусу собаки Григорія Мазурашу.

Фото укусу собаки Григорія Мазурашу.

У поліції Києва ТСН.ua підтвердили, що така заява від нардепа дійсно надходила.

«Перевірку проводить Печерське управління поліції. Власницею собак виявилась 41-річна місцева жінка», — повідомили нам у поліції Києва.

Також повідомили, що поліція вже склала протокол за ст. 154 КУпАП (Порушення правил тримання собак і котів).

Нагадаємо, у Києві розгорівся гучний скандал довкола столичного пологового будинку №5. На його території волонтери виявили одного мертвого собаку та ще одного у критичному стані.

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie