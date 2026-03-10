Сили оборони "пробили" тили РФ під Донецьком: вгатили по стратегічних об’єктах та пунктах управління

Наслідки ударів Сил оборони України по російських військових цілях / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України здійснили серію успішних ударів по військових об’єктах російської армії, паралізувавши роботу пунктів управління та логістику ворога. Під вогнем опинилися ворожі склади пального, станція РЕБ, пункт управління дронами та артилерія.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч проти 10 березня підрозділи Сил оборони України провели серію ударів по військових об’єктах російських військ, спрямованих на зменшення їхнього наступального потенціалу.

Українські ударні безпілотники успішно уразили склади паливно-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі окупованого Донецька.

Окрім цього, під удар потрапили пункт управління ворожими ударними дронами неподалік Мирнограда, артилерійський підрозділ у районі Сухецького та артилерійська гармата біля Дорожнянки у Донецькій області.

Також українські військові завдали вогневого ураження по місцях скупчення особового складу противника в районах Новомиколаївки (окупована територія Запорізької області), Селидового (окупована частина Донецької області) та Покровська.

У Силах оборони наголошують, що й надалі продовжуватимуть системні дії, спрямовані на ослаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських військ.

До слова, внаслідок удару ракетами ATACMS та Storm Shadow 7 березня було повністю знищено російський склад «Шахедів» поблизу аеропорту у Донецьку. OSINT-аналітики оприлюднили відео підтвердження, зазначивши, що об’єкт згорів ущент разом із великою партією дронів, які готували для чергової атаки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після поїздки на Донеччину повідомив, що українські військові не лише тримають оборону, а й контратакують на окремих ділянках. Він зазначив, що сучасна війна змінила формат: поняття лінії фронту розмивається, а зони інфільтрації малих груп сягають 10 км. Для посилення позицій та логістики ухвалено нові рішення. За словами Сирського, активне використання дронів, артилерії та мінування дозволяє виснажувати ворога, який зазнає критичних втрат, та зривати його наступальні плани.