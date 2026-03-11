Зеленський пророкує Путіну долю Гітлера та трагічний кінець для росіян

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський попередив про неминучу трагедію, яка чекає на російську націю через політику Кремля. Він також натякнув, що президент РФ Володимир Путін може повторити долю німецького фюрера Адольфа Гітлера.

Про це глава держави вказав у інтерв’ю ірландському журналісту Каолану Робертсону.

«Ми знаємо, чим усе закінчилося для Гітлера. Ми розуміємо, чим закінчиться для Путіна», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що використання спорту, музики, кіно чи мистецьких подій — зокрема таких, як Венеційська бієнале — як інструменту політичного впливу або пропаганди ніколи не дає результату.

«На різних культурних платформах — навіть під час фестивалів дитячої анімації — росіяни наповнюють свої фільми пропагандою, щоб із самого раннього віку індоктринувати своє суспільство. Але це ніколи не допомагає. Я впевнений, що на їхню націю чекає трагічний кінець», — розповів президент України.

Повернення Росії на Венеційську бієнале — що відомо

Нагадаємо, Росія планує повернутися на Венеційську бієнале після чотирирічної перерви, що викликало різкий протест МЗС України та міжнародної спільноти. Італійський Мінкульт дистанціювалося від цього рішення, наголосивши на підтримці України, однак Київ підкреслює неприпустимість участі агресора в авторитетній події.

У МЗС нагадали, що РФ використовує культуру як інструмент пропаганди та «спецоперацій», а за час вторгнення знищила понад 1700 українських пам’яток, вбила сотні митців і завдала галузі збитків на 31 млрд дол.

Україна, активісти та гурт Pussy Riot закликають організаторів зберегти принципову позицію 2022 — 2024 років і скасувати допуск Росії, щоб не легітимізувати воєнні злочини через мистецтво.