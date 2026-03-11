Чи може закінчитися війна в Україні неочікувано: Фесенко назвав головні умови

Політолог Володимир Фесенко назвав сценарії можливого закінчення війни в Україні / © ТСН

Війна в Україні має мізерні шанси на неочікуване завершення у 2026 році, але, тим не менш, вони існують. Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив журналістам, що між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля відбувся «рішучий дзвінок». Який, своєю чергою, за словами Гегсета, дає шанси на «можливість певного миру» у війні Росії проти України.

Як відомо, низка українських військових експертів раніше не виключали, що у 2026 році бойові дії можуть призупинитись, про те, що війна далі може не бути затяжною казав і член профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

Проте з урахуванням нинішньої ситуації на фронті та зважаючи на участь США у військовому конфлікті на Близькому Сході ситуація може змінюватись.

Своєю чергою, політолог Володимир Фесенко, відповідаючи в коментарі для ТСН.ua на питання про те, що потрібно для швидкого або неочікуваного завершення війни Росії проти України відповів так: «Відповідь нестандартна: потрібно диво. Що може стати цим дивом? Я думаю, що у більшості українців є відповідь на це питання. Життя — це життя, смерть Путіна може статись. У нас на це сподівання з 2022 року. У 2022 та 2023 роках були сподівання, що це призведе до завершення війни, але зараз таких очікувань менше. Навіть якщо це станеться, то це не призведе до автоматичного завершення війни відразу. З раціональної точки зору раптового закінчення війни не буде. Треба буде домовлятися».

Війна в Україні: ситуація ускладнилась

На думку Фесенка, війна в Ірані має поки більше шансів завершитись набагато швидше. А в Україні — це питання відкрите.

«Якщо щодо Ірану я не виключаю неформальних таємних або напівтаємних домовленостей, це малоймовірно, але можливо, то у нашому випадку — ні. Ситуація вже набагато складніша. Навіть таємними домовленостями швидко проблему не розв’язати. Багато конфліктних питань. Нам треба розуміти, що, на жаль, швидко не вийде», — каже політолог.

Але зауважує при цьому, що наявність переговорів — це непогана ознака.

«Те, що тривають переговори — це важлива передумова. Всі сторони, включно з Росією, так чи інакше розуміють, що доведеться домовлятися. Поки що триває жорстка тактична боротьба навколо переговорного процесу. Добре, що вони почались. Рано чи пізно вони дадуть результат. Я сподіваюсь не на диво, а на переговорний процес. Самі переговори фіксують, що треба буде домовлятись про припинення війни», — впевнений політолог.

Ціна війни в Україні може змусити Путіна зупинитись

Чи може Путін вирішити, що припинення війни вигідніше чи продовжить воювати, незважаючи ні на що — на це питання Володимир Фесенко відповів наступним чином: «За певних умов, якщо ціна війни буде великою, то Путін може припинити її. Зараз проблема у тому, що ціна на нафту, хоч і тимчасово, зростає. Росія повертається на нафтові ринки. Ситуативно. Це може затягнути час. Але зростання ціни війни для Росії буде головним чинником, який буде змушувати РФ домовлятися. Людські втрати самі по собі не впливають. Якщо їх буде дуже багато, то поступово це почне впливати».

Та продовжує: «Якщо нам вдасться за допомогою новітньої ракетної зброї зруйнувати завод у Єлабузі (там виробляють ударні БПЛА «Шахед»), якщо нам вдасться завдати набагато більшої шкоди російській нафтопереробній галузі — це буде створювати передумови для того, щоб Росія почала реальні переговори».

За словами Фесенка, найближчим часом війна буде тривати паралельно з відновленням і продовженням перемовин.

«Це єдине, чого можна очікувати. Поки немає прямих передумов для домовленостей. Якщо американці повернуться до формату перемовин про саме припинення вогню, то тоді шанси будуть. Поки що напряму про це не йдеться. Але шанси зберігаються. Добре, що американці не відмовляються від переговорного процесу. У Трампа ця мета залишається. Це зберігає можливість для домовленостей».

Коли може закінчитись війна в Україні

Крім того Фесенко зазначає, що є і така важлива обставина, яка може реально вплинути на терміни тривалості цієї війни.

Йдеться про те, що на Трампа також буде впливати чинник виборів до Конгресу, які, як відомо, мають відбутися у листопаді.

«Трампу буде потрібен результат. Для Путіна це теж важливо. Поки у Трампа достатньо влади, то з ним можна домовитись. Якщо він втратить владу, або вона буде суттєво обмежена Конгресом, то ситуація для Путіна може змінитись не на краще», — резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що РФ хоче створити «другий фронт» проти України.