Пророцтво монаха: старець Лука з Афону дав прогноз щодо закінчення війни в Україні

На Афоні українські ветерани почули відповідь, на яку чекає вся країна.

Монах Лука - найвідоміший іконописець Афону.

Монах Лука — найвідоміший іконописець Афону. / © ТСН

На знаменитий Афон не так просто потрапити. Але ПЦУ привезла на прощу до монастирів наших бійців — ветеранів, які пройшли справжнє пекло, і вже мало у що вірять! Наш кореспондент Олександр Загородний, який теж був у цій поїздці, розповідає дивовижні речі. Чи справді монастирі Афону мають відповіді на найстрашніші запитання, про які всі мовчать? Деталі — в сюжеті ТСН.

Львів проводжає у паломництво на таємничий півострів групу український ветеранів. Це бійці з різних куточків України, з пошматованими тілами та зраненими душами. Усі стримано знайомляться, вони неговіркі. Але дорога до Афону далека і хлопці потроху розкриваються, розповідають про запеклі бої, згадують як часто дивилися смерті в очі, зізнаються про жахливі думки, які рояться в голові. А ще діляться сподіваннями, що Свята Гора їм допоможе.

Ветеранів довго везуть розмитими афонськими дорогами до невеликого, ще недобудованого храму. І несподівано священники починають молитву не грецькою, а українською. Ось так вона виглядає зараз, наша, україномовна келія на Афоні. Ще без оздоблення, але вже рідна.

Цією україномовною келією на Афоні опікується отець Паісій — монах з України, який на Афоні вже кілька десятків років. Каже, будівництво йде повільно, але він не нарікає, каже, на Афоні на все воля Матері Божої.

А це ще одна несподіванка на Афоні. Олександр Загородний поспілкувався з монахом Лукою. Це його рукою написаний Томос для української Церкви. Він чи не найвідоміший іконописець Афону. Українські паломники змогли поставити йому головне питання — про Україну, про війну.

«Це (війна в Україні — ред.) велика несправедливість. Ми на Афоні молимося, аби війна скоріше закінчилася. Я не знаю (коли закінчиться війна — Ред.), Бог знає, але це вже близько», — відповідає афонський монах.

Лука не називає точної дати, але він чітко говорить — близько.

Раніше ми писали, чи може війна в Україні закінчитися через місяць або 2026 року.

