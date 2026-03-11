Может ли закончиться война в Украине неожиданно: Фесенко назвал главные условия

Политолог Владимир Фесенко назвал сценарии возможного завершения войны в Украине / © ТСН

Война в Украине имеет мизерные шансы на неожиданное завершение в 2026 году, но тем не менее они существуют. Министр обороны США Пит Хегсет сообщил журналистам, что между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля состоялся «решительный звонок». Который в свою очередь, по словам Хегсета, дает шансы на «возможность определенного мира» в войне России против Украины.

Как известно, ряд украинских военных экспертов ранее не исключали, что в 2026 году боевые действия могут приостановиться, о том, что война дальше может не быть затяжной, говорил и член профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

Однако с учетом нынешней ситуации на фронте и ввиду участия США в военном конфликте на Ближнем Востоке ситуация может изменяться.

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко, отвечая в комментарии для ТСН.ua на вопрос о том, что нужно для быстрого или неожиданного завершения войны России против Украины, ответил так: «Ответ нестандартный: нужно чудо. Что может стать этим чудом? Я думаю, что у большинства украинцев есть ответ на этот вопрос. Жизнь — это жизнь, смерть Путина может произойти. У нас на это надежды с 2022 года. В 2022 и 2023 годах была надежда, что это приведет к завершению войны, но сейчас таких ожиданий меньше. Даже если это произойдет, это не приведет к автоматическому завершению войны сразу. С оптимальной точки зрения внезапного завершения войны не будет. Надо будет договариваться».

Война в Украине: ситуация усложнилась

По мнению Фесенко, война в Иране имеет пока больше шансов завершиться гораздо быстрее. А в Украине этот вопрос — открыт.

«Если касательно Ирана я не исключаю неформальных тайных или полутайных договоренностей, это маловероятно, но возможно, то в нашем случае — нет. Ситуация уже намного сложнее. Даже тайными договоренностями быстро проблему не решить. Много конфликтных вопросов. Нам нужно понимать, что, к сожалению, быстро не получится», — говорит политолог.

Но отмечает при этом, что наличие переговоров — это неплохой признак.

«То, что есть переговоры — это важная предпосылка. Все стороны, включая Россию, так или иначе понимают, что придется договариваться. Пока идет жесткая тактическая борьба вокруг переговорного процесса. Хорошо, что они начались. Рано или поздно они дадут результат. Я надеюсь не на чудо, а на переговорный процесс. Сами переговоры фиксируют, что нужно будет договариваться о прекращении войны», — уверен политолог.

Цена войны в Украине может заставить Путина остановиться

Может ли Путин решить, что прекращение войны выгоднее или продолжит воевать, несмотря ни на что — на этот вопрос Владимир Фесенко ответил следующим образом: «При определенных условиях, если цена войны будет большой, то Путин может прекратить ее. Сейчас проблема в том, что цена на нефть, хоть и временно, растет. Россия возвращается на нефтяные рынки. Ситуативно. Это может затянуть время. Но рост цены войны для России будет являться главным фактором, который будет заставлять РФ договариваться. Человеческие потери сами по себе не влияют. Если их будет очень много, то это постепенно начнет влиять».

И продолжает: «Если нам удастся с помощью новейшего ракетного оружия разрушить завод в Елабуге (там производят ударные БПЛА «Шахед»), если нам удастся нанести гораздо больший ущерб российской нефтеперерабатывающей отрасли — это будет создавать предпосылки для того, чтобы Россия начала реальные переговоры».

По словам Фесенко, в ближайшее время война будет продолжаться параллельно с возобновлением и продолжением переговоров.

«Это единственное, что можно ожидать. Пока нет прямых предпосылок для договоренностей. Если американцы вернутся к формату переговоров о прекращении огня, то тогда шансы будут. Пока напрямую об этом речь не идет. Но шансы сохраняются. Хорошо, что американцы не отказываются от переговорного процесса. У Трампа эта цель остается. Это сохраняет возможность договоренностей».

Когда может закончиться война в Украине

Кроме того, Фесенко отмечает, что есть и такое важное обстоятельство, которое может реально повлиять на сроки продолжительности этой войны.

Речь идет о том, что на Трампа также будет влиять фактор выборов в Конгресс, которые, как известно, должны пройти в ноябре.

«Трампу потребуется результат. Для Путина это тоже важно. Пока у Трампа достаточно власти, с ним можно договориться. Если он потеряет власть или она будет существенно ограничена Конгрессом, то ситуация для Путина может измениться не к лучшему», — резюмирует политолог.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ хочет создать «второй фронт» против Украины.