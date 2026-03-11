Цибуля / © Credits

Цибуля — один із тих продуктів, які майже завжди є на кухні. Ми купуємо її про запас для супів, соусів і салатів. Однак іноді вона лежить у шафі довше, ніж планувалося, та раптом починає проростати, про це розповіло видання Martha Stewart.

Це часто викликає сумніви, чи безпечно її їсти, чи не з’являються у ній шкідливі речовини та що робити з зеленим паростком. Експерти пояснюють, що проростання — природний процес, який не робить цибулю небезпечною, головне тут знати кілька простих правил.

Чому цибуля проростає

Як і будь-яка рослина, цибуля прагне продовжити життя. Якщо створюються сприятливі умови, як от світло, тепло та волога, вона починає рости. Саме тому проростання часто відбувається під час зберігання на кухні. Це абсолютно природний процес і не означає, що продукт зіпсувався. Насправді цибулина просто використовує накопичені поживні речовини, щоб виростити новий пагін.

Чи безпечно їсти пророслу цибулю

Хороша новина полягає у тому, що пророслу цибулю їсти можна. Сам процес проростання не створює токсинів і не підвищує ризик харчових отруєнь. На відміну від картоплі, яка за проростання може накопичувати небезпечні речовини, цибуля такої проблеми не має.

Єдина умова — овоч не повинен мати ознак псування. Якщо цибулина має нормальний вигляд, її достатньо промити під холодною проточною водою перед приготуванням.

Зміна смаку

Хоча проросла цибуля безпечна, її смак може трохи відрізнятися. Під час росту паросток використовує поживні речовини цибулини, тому вона може стати:

трохи м’якшою

менш соковитою

злегка гіркуватою

Саме тому кулінари радять використовувати таку цибулю швидше, поки її смак ще не занадто сильно змінився.

Чи можна їсти зелений паросток

Зелений пагін, який виростає з цибулини, також їстівний. Його смак зазвичай:

насиченіший

трохи гостріший

іноді навіть гіркуватий

Текстура паростка трохи жорсткіша, ніж у самої цибулини, але його можна використовувати у різних стравах. Наприклад:

у чилі

у начинках для тако

у м’ясних стравах

у соусах

Для тих, хто любить виразніший смак, це навіть може стати цікавою кулінарною знахідкою.

Коли цибулю варто викинути

Хоча проростання саме по собі не проблема, важливо звертати увагу на ознаки псування. Цибулю потрібно викинути, якщо ви помітили:

цвіль або темні плями

слизьку поверхню

дуже м’яку чи водянисту текстуру

різкий неприємний запах

зміну кольору м’якоті

сліди гниття

Такі ознаки можуть свідчити про розвиток мікроорганізмів і в цьому випадку продукт краще не використовувати.

Проросла цибуля — це не проблема, а звичайний природний процес. У більшості випадків її можна сміливо використовувати на кухні, якщо овоч має свіжий вигляд і не має ознак псування. Ба більше, використання таких продуктів допомагає зменшити харчові відходи, що сьогодні стає все важливішим для відповідального споживання.