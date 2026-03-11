- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 2 хв
Ідеальна альтернатива м’ясу, що зміцнює імунітет: що це за продукт
Ця бобова культура містить багато білка, що робить її чудовою заміною м’яса у вегетаріанських і веганських стравах.
Нут — багатий на білок (до 20−25 г у 100 г), а також на клітковину, вітаміни (групи B, A, C, E) та мінерали (калій, фосфор, магній, залізо, цинк). Це майже неперевершена рослинна альтернатива м’ясу та продукт.
Нут може принести користь всьому організму: він має низький глікемічний індекс та допомагає покращити травлення, зміцнити серцево-судинну та нервову системи.
Цей продукт не тільки здатний наситити на тривалий час, але й служить чудовою альтернативою м’ясу, що робить його незамінним у раціоні вегетаріанців, під час посту або дієти.
Основні корисні властивості нуту
Покращення роботи кишківника та травлення
Висока кількість клітковини в нуті сприяє нормалізації травлення та ефективної роботи кишківника
Зміцнення кісткової системи
Мінерали, які містяться у нуті, важливі для здоров’я кісток.
Зниження артеріального тиску
Калій у складі нуту сприяє підтримці нормального рівня артеріального тиску
Зниження апетиту
Харчові волокна допомагають зменшити апетит та споживання калорій, що є ключовим для схуднення
Профілактика ракових захворювань: регулярне вживання нуту може запобігти розвитку ракових клітин завдяки антиоксидантним властивостям. Селен, який міститься в нуті, сприяє виведенню з організму токсичних речовин
Однак, незважаючи на всі корисні властивості, нут може бути протипоказаний людям з алергією на бобові, а також тим, у кого є проблеми з травленням, оскільки він може спричинити здуття живота. Також важливо уникати його у разі подагри, виразкової хвороби або недостатності кровообігу.
Рекомендації щодо вживання
Нутриціологи радять включати нут та страви з нього до раціону в першій половині дня через те, що продукт довго перетравлюється. Рекомендована добова норма становить 100 г у вареному вигляді.
Раніше повідомлялося, що курятина може викликати рак. Більше про це читайте у новині.