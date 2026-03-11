ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
2 хв

Ідеальна альтернатива м’ясу, що зміцнює імунітет: що це за продукт

Ця бобова культура містить багато білка, що робить її чудовою заміною м’яса у вегетаріанських і веганських стравах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Нут - це суперфуд, багатий на рослинний білок

Нут - це суперфуд, багатий на рослинний білок / © unsplash.com

Нут — багатий на білок (до 20−25 г у 100 г), а також на клітковину, вітаміни (групи B, A, C, E) та мінерали (калій, фосфор, магній, залізо, цинк). Це майже неперевершена рослинна альтернатива м’ясу та продукт.

Нут може принести користь всьому організму: він має низький глікемічний індекс та допомагає покращити травлення, зміцнити серцево-судинну та нервову системи.

Цей продукт не тільки здатний наситити на тривалий час, але й служить чудовою альтернативою м’ясу, що робить його незамінним у раціоні вегетаріанців, під час посту або дієти.

Основні корисні властивості нуту

  • Покращення роботи кишківника та травлення

  • Висока кількість клітковини в нуті сприяє нормалізації травлення та ефективної роботи кишківника

  • Зміцнення кісткової системи

  • Мінерали, які містяться у нуті, важливі для здоров’я кісток.

  • Зниження артеріального тиску

  • Калій у складі нуту сприяє підтримці нормального рівня артеріального тиску

  • Зниження апетиту

  • Харчові волокна допомагають зменшити апетит та споживання калорій, що є ключовим для схуднення

Профілактика ракових захворювань: регулярне вживання нуту може запобігти розвитку ракових клітин завдяки антиоксидантним властивостям. Селен, який міститься в нуті, сприяє виведенню з організму токсичних речовин

Однак, незважаючи на всі корисні властивості, нут може бути протипоказаний людям з алергією на бобові, а також тим, у кого є проблеми з травленням, оскільки він може спричинити здуття живота. Також важливо уникати його у разі подагри, виразкової хвороби або недостатності кровообігу.

Рекомендації щодо вживання

Нутриціологи радять включати нут та страви з нього до раціону в першій половині дня через те, що продукт довго перетравлюється. Рекомендована добова норма становить 100 г у вареному вигляді.

Раніше повідомлялося, що курятина може викликати рак. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie