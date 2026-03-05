Рисовий сир: що це таке і чим він корисний для здоров’я

Рисовий сир /Ілюстративне зображення

Сучасний ринок пропонує безліч веганських альтернатив сиру, проте більшість із них має суттєвий недолік — низький вміст білка. Вирішити цю проблему змогли сільськогосподарські дослідники, які створили гіпоалергенний та надзвичайно поживний сир на основі рису.

Про це пише Popular Science.

Інноваційна розробка та її склад

Науковці з Університету Арканзасу визначили, що рис може стати ідеальним інгредієнтом для створення здорового рослинного сиру. Вони екстрагували та проаналізували молекулярні компоненти з коричневого рису, подрібнених зерен та рисових висівок. Поєднавши отримані рослинні білки з кокосовою олією та кукурудзяним крохмалем, команда розробила три варіації веганського сиру, які містять близько 12 відсотків протеїну.

«В одному рисовому зерні ми маємо три різні типи білка — з коричневого рису, білого рису та висівок», — розповідає співавтор дослідження та вчений-харчовик Махфузур Рахман.

Екологічна користь та безвідходне виробництво

Використання рису для створення сиру також має величезний економічний та екологічний потенціал. Під час обробки зерна утворюється значна кількість побічних продуктів. За оцінками Міністерства сільського господарства США, щороку в країні залишається 14,3 мільйона тонн рисових висівок і 24,8 мільйона тонн подрібнених зерен, що загалом містять близько 3,3 мільйона тонн поживного білка.

Лише в штаті Арканзас у 2024 році зібрали врожай з понад 566 тисяч гектарів рисових полів. Переробка цих залишків не лише дозволить збагатити ринок харчових продуктів новими білковими інгредієнтами, але й може замінити використання деяких олій та яєць. Наразі вчені працюють над тим, щоб зробити процес екстракції ще екологічнішим, замінивши хімічні розчинники на обробку ультразвуковими хвилями.

