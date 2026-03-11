Мер Дніпра Філатов шукає винних у комунальному колапсі замість навести лад у місті, - блогер

Реклама

“Із цікавістю прочитав інтерв’ю мера Дніпра Бориса Філатова для «Української правди». Що я можу сказати... Здається, для пана Бориса перекладати відповідальність на інших та шукати винних у Києві, Харкові чи Львові значно простіше, ніж просто навести лад у рідному місті. В цій історії багато про що кажуть цифри. Бюджет Дніпра - другий за доходами в країні після столиці. За підсумками 2025 року загальний фонд громади отримав понад 24,6 млрд грн. При цьому витратили лише 19,1 млрд. Тобто в місті «зависло» 5,5 мільярда профіциту. Гроші є, і гроші величезні. Але чому тоді дніпряни щодня скаржаться на комунальний колапс: проблеми із вивозом сміття, жахливу роботу комунального транспорту та брудні вулиці?” - наголосив блогер.



За його словами питання «куди діваються гроші» в даній ситуації зовсім не риторичне - відповідь на нього дають правоохоронні органи.



“Поки мер Дніпра роздає інтерв’ю, правоохоронці розгрібають реальні схеми. Тільки минулого року до суду пішли три кримінальні справи щодо посадовців міськради, а ще чотири справи - на стадії розслідування. У січні поліція знову обшукала комунальні підприємства через розкрадання коштів саме на зборі та вивезенні сміття. І чим на цей корупційний треш навколо себе відповідає Філатов? Замість того, щоб подякувати правоохоронцям за труди - і нарешті самому налагодити роботу, він знову вмикає режим «головного опозиціонера». Перекидує відповідальність на центр і шукає смітинку в оці більш ефективних колег – мерів: то у Львові, то у Харкові, то у Києві”, - констатує експерт.



Він підкреслює: українці загалом і дніпряни зокрема вже виставили свій оціночний бал діяльності Філатова. Соціологія за грудень 2025 року показує невтішну картину: йому не довіряє понад 43% респондентів, а баланс довіри в нього глибоко «в мінусі» - майже 20%. Це один із найгірших показників серед мерів великих міст.

“Коли в тебе такі результати в місті та такий рівень довіри, тільки й залишається, що недолуго виправдовуватись і шукати крайніх. Але статус великого міста - це про відповідальність і чисті вулиці, а не про нескінченні спроби «відмазатися» від справедливих претензій. Може, час уже працювати, а не тільки інтерв'ю роздавати?” - задається риторичним питанням Цибулько.