Мэр Днепра Филатов ищет виновных в коммунальном коллапсе вместо навести порядок в городе, - блоггер

Реклама

Мэр Днепра Борис Филатов ищет виновных в коммунальном коллапсе и переводит ответственность вместо наведения порядка в городе. Об этом написал блоггер и политический эксперт Владимир Цыбулько.



"С интересом прочитал интервью мэра Днепра Бориса Филатова для "Украинской правды". Что я могу сказать... Кажется, для господина Бориса перекладывать ответственность на других и искать виновных в Киеве, Харькове или Львове значительно проще, чем просто навести порядок в родном городе. В этой истории о многом говорят доходы за странами". В 2025 году общий фонд общины получил более 24,6 млрд грн. При этом потратили только 19,1 млрд. То есть в городе «зависло» 5,5 миллиарда профицита. – подчеркнул блогер.



По его словам вопрос «куда деваются деньги» в данной ситуации совсем не риторический – ответ на него дают правоохранительные органы.



"Пока мэр Днепра раздает интервью, правоохранители разгребают реальные схемы. Только в прошлом году в суд пошли три уголовных дела в отношении должностных лиц горсовета, а еще четыре дела - на стадии расследования. В январе полиция вновь обыскала коммунальные предприятия из-за хищения средств именно на сборе и вывозе мусора. И чем на этот? чтобы поблагодарить правоохранителей за труды - и наконец-то самому наладить работу, он снова включает режим «главного оппозиционера».



Он подчеркивает: украинцы в целом и днепряне, в частности, уже выставили свой оценочный бал деятельности Филатова. Социология за декабрь 2025 года показывает нелестную картину: ему не доверяет более 43% респондентов, а баланс доверия у него глубоко «в минусе» – почти 20%. Это один из самых плохих показателей среди мэров крупных городов.

"Когда у тебя такие результаты в городе и такой уровень доверия, только и остается, что несуразно оправдываться и искать крайних. Но статус большого города - это об ответственности и чистых улицах, а не о бесконечных попытках «отмазаться» от справедливых претензий. Может, пора уже работать, а не только интервью раздавать?" – задается риторическим вопросом Цыбулько.