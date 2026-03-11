Буданов в Офісі Президента замінив політичні інтриги на прагматичний підхід, - Місюра

Реклама

«Так, зі зміною керівника Офісу — змінився підхід до управління установою. Про це сказали усі співрозмовники. Що сама управлінська модель — замість політичних інтриг Єрмака з’явився прагматичний підхід, до якого звик розвідник Буданов», — пише Місюра.

Військовий блогер наголошує, що в Офісі більше немає мікроменеджменту, а робота побудована на «холодній ввічливості та контролі процесів». При цьому, виконавці мають постійний доступ до керівника для погодження рішень.

«Немає цього мікроменеджменту, тільки холодна ввічливість і контроль процесів. Контроль, з посмішкою та постійним доступом до себе виконавців, яким потім потрібно затвердити/підписати виконане. І в короткі терміни, а не як треба шукати час і настрій у попередника», — зазначає блогер.

Місюра також вважає, що зростання рейтингу довіри до Буданова є наслідком його прагматичної роботи, а не політичних інтриг чи торгів.

«Мілітаризація Офісу під час війни — логічний процес, який треба було робити набагато раніше. І Буданов тут якраз дуже логічне продовження цієї мілітаризації, а не використання посади як для своїх якихось амбітних цілей. І те, що у нього росте рейтинг чи довіра — це наслідок прагматичної роботи, а не політичних інтриг чи торгів», — пише автор.

За словами офіцера ЗСУ, Буданов максимально зосередився на переговорному процесі, роблячи ставку на суб’єктність України.

«Вчергове раз кажу, що бачу більше саме зовнішньоукраїнської роботи, а не роботу на якісь електоральні відсотки. Буданов все більше робить ставку на дипломатичну суб’єктність України, а не на якісь амбітні особисті плани. Ми бачимо, переговорний процес не стоїть на місці, попри війну в Ірані. Робота з американцями ведеться, а чого варті лише два підряд обміни на минулому тижні?» — підкреслює Місюра.

Нагадаємо, з початку року завдяки домовленостям української переговорної групи на чолі з Будановим вдалося провести три масштабні обміни полоненими. Аналітики зазначають, що Буданов спромігся зламати усталену практику, коли обміни полоненими відбуваються вже після завершення війни.