"Атлетіко" знищив "Тоттенгем" у плейоф Ліги чемпіонів — воротар "шпор" установив антирекорд

"Атлетіко" Мадрид / © Associated Press

"Атлетіко" на своєму полі здобув розгромну перемогу над "Тоттенгемом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 5:2 .

Уже до 15-ї хвилини зустрічі "матрацники" тричі вразили ворота суперника. Голами відзначилися Маркос Льоренте, Антуан Грізманн та Хуліан Альварес.

Причому двох результативних помилок припустився чеський голкіпер "шпор" Антонін Кінський, для якого це був дебютний матч у Лізі чемпіонів.

Таким чином Кінський установив антирекорд турніру. Він став першим воротарем в історії, який пропустив три голи за 15 хвилин у плейоф Ліги чемпіонів.

Головний тренер "Тоттенгема" Ігор Тудор вирішив уже на 17-й хвилині замінити Кінського, випустивши замість дебютанта італійського голкіпера Гульєльмо Вікаріо.

"Тоттенгем" замінив воротаря на 17-й хвилині матчу з "Атлетіко" / © Associated Press

Однак уже на 22-й хвилині "Атлетіко" забив четвертий м'яч — його автором став Робен Ле Норман. За чотири хвилини лондонці зуміли відіграти один гол зусиллями Педро Порро.

На старті другого тайму підопічні Дієго Сімеоне забили п'ятий м'яч — на 55-й хвилині Альварес оформив дубль.

"Тоттенгему" на 76-й хвилині вдалося скоротити відставання завдяки голу Домініка Соланке, який став останнім у цьому поєдинку.

Огляд матчу "Атлетіко" — "Тоттенгем"

Матч-відповідь між командами відбудеться у середу, 18 березня, в Лондоні.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Ньюкасл" (Англія) — "Барселона" (Іспанія).

Раніше повідомлялося, що "Барселона" на останніх секундах уникла поразки від "Ньюкасла" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.