- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 185
- Час на прочитання
- 2 хв
Скумбрія під овочевою шубою: рецепт вишуканої гарячої страви
Скумбрія чудово поєднується з овочами і пікантною заправкою зі сметани, твердого сиру, соєвого соусу і спецій.
Страва виходить ніжною, апетитною і підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу.
Інгредієнти:
скумбрія свіжоморожена — 2 шт.;
печериці — 100 г;
цибуля ріпчаста — 100 г;
морква — 100 г;
перець болгарський — 1 шт.;
сир твердий — 120 г;
олія — 30 мл.
Для соусу:
сметана 20% — 150 г;
соєвий соус — 3 ст. л.;
гірчиця діжонська — 1 ч. л.;
лимонний сік — 1,5 ст. л.;
сушений часник — 1 ч. л.;
суміш італійських трав — 1 ч. л.;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
Скумбрію розморозьте, але не до кінця.
Відріжте голову, плавники та хвіст.
Очистьте від нутрощів, зробіть бічний розріз уздовж спинки і відокремте філе від хребта з двох боків, видаліть кісточки.
Промийте, обсушіть паперовим рушником, посоліть і посипте перцем.
Цибулю, моркву почистьте і наріжте на дрібні кубики.
Перець болгарський очистьте від насіння, видаліть плодоніжку, наріжте також на дрібні кубики і розділіть на дві частини.
Твердий сир натріть на велику тертку.
Печериці помийте, обсушіть і наріжте на дрібні шматочки.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву, печериці, половину болгарського перцю і злегка обсмажте.
Для соусу в миску викладіть сметану, соєвий соус, додайте гірчицю, сушений часник, суміш італійських трав, сир твердий, іншу частину болгарського перцю і перемішайте.
Філе скумбрії викладіть на деко, застелене пергаментним папером, полийте лимонним соком, розподіліть обсмажені овочі по рибі.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин.
Поради:
Спеції додавайте на свій смак.