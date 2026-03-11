ТСН у соціальних мережах

Скумбрія під овочевою шубою: рецепт вишуканої гарячої страви

Скумбрія чудово поєднується з овочами і пікантною заправкою зі сметани, твердого сиру, соєвого соусу і спецій.

Скумбрія під овочевою шубою

Скумбрія під овочевою шубою / © Credits

Страва виходить ніжною, апетитною і підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу.

Інгредієнти:

  • скумбрія свіжоморожена — 2 шт.;

  • печериці — 100 г;

  • цибуля ріпчаста — 100 г;

  • морква — 100 г;

  • перець болгарський — 1 шт.;

  • сир твердий — 120 г;

  • олія — 30 мл.

Для соусу:

  • сметана 20% — 150 г;

  • соєвий соус — 3 ст. л.;

  • гірчиця діжонська — 1 ч. л.;

  • лимонний сік — 1,5 ст. л.;

  • сушений часник — 1 ч. л.;

  • суміш італійських трав — 1 ч. л.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Приготування:

  1. Скумбрію розморозьте, але не до кінця.

  2. Відріжте голову, плавники та хвіст.

  3. Очистьте від нутрощів, зробіть бічний розріз уздовж спинки і відокремте філе від хребта з двох боків, видаліть кісточки.

  4. Промийте, обсушіть паперовим рушником, посоліть і посипте перцем.

  5. Цибулю, моркву почистьте і наріжте на дрібні кубики.

  6. Перець болгарський очистьте від насіння, видаліть плодоніжку, наріжте також на дрібні кубики і розділіть на дві частини.

  7. Твердий сир натріть на велику тертку.

  8. Печериці помийте, обсушіть і наріжте на дрібні шматочки.

  9. У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву, печериці, половину болгарського перцю і злегка обсмажте.

  10. Для соусу в миску викладіть сметану, соєвий соус, додайте гірчицю, сушений часник, суміш італійських трав, сир твердий, іншу частину болгарського перцю і перемішайте.

  11. Філе скумбрії викладіть на деко, застелене пергаментним папером, полийте лимонним соком, розподіліть обсмажені овочі по рибі.

  12. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин.

Поради:

  • Спеції додавайте на свій смак.

