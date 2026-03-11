Топ-4 типів підлоги, які дизайнери називають головними трендами 2026 року

Теракота / © Associated Press

Підлога на кухні — це більше, ніж просто практичне покриття. Вона задає настрій усьому простору, додає тепла інтер’єру та має витримувати щоденне навантаження.

За словами видання Real Simple, головний принцип вибору кухонної підлоги простий, вона повинна підходити до вашого способу життя. Лише після цього варто думати про естетику. Утім гарна новина полягає у тому, що сучасні тренди дозволяють поєднати обидва аспекти, а саме, і практичність, і стиль.

Теракота

Теракотова плитка переживає справжнє повернення у кухонних інтер’єрах. Але якщо раніше її асоціювали з сільським стилем, то сьогодні дизайнери використовують її значно витонченіше. Теракота додає кухні:

природного тепла

глибини кольору

відчуття історії та текстури.

Її особливість у тому, що жодна плитка не повторюється. Відтінки варіюються від м’якого глиняного до теракотово-червоного чи приглушеного рожевого. Таку підлогу часто укладають у різних форматах:

класичні квадрати

витягнута плитка

візерунок «ялинка».

У результаті підлога має живий та природний вигляд, навіть без складних орнаментів.

Світле дерево

Ще один тренд — світла дерев’яна підлога, особливо з білого дуба. Це відсилання до інтер’єрів середини XX століття, які знову набирають популярності. Світле дерево створює відчуття простору, легкості та природності. Особливо актуальними будуть:

підлога з білого дуба

світлий ясен

дерев’яна «ялинка».

Дизайнери також говорять про тренд так званих кухонь у теплих кремових відтінках. У таких інтер’єрах використовують палітру:

ваніль

крем

яєчна шкаралупа

теплі бежеві відтінки.

Світла дерев’яна підлога ідеально доповнює цю естетику, зберігає баланс між затишком і світлом.

Яскрава плитка

Для тих, хто хоче більше експресії в інтер’єрі, дизайнери пропонують сміливіші рішення. 2026 року популярними стануть насичені кольори та графічні візерунки на кухонній підлозі. Серед модних відтінків:

глибокий бурштиновий

бордовий

димчасті нейтральні тони.

Також повертаються декоративні орнаменти:

геометрична плитка

візерунок «арлекін»

округлі елементи.

Така підлога має особливо ефектний вигляд у невеликих кухнях, де може стати головним дизайнерським акцентом.

Темне дерево

Хоча світлі відтінки залишаються популярними, темна дерев’яна підлога теж повертається у моду. Вона додає інтер’єру:

глибини

контрасту

відчуття преміальності.

Особливо добре темне дерево працює у відкритому плануванні, де підлога однакова у всій житловій зоні. Дизайнери радять уважно поєднувати відтінок підлоги з кухонними шафами. Найкраще, коли деревина має однаковий підтон або навіть походить із тієї ж породи дерева. Тоді простір має гармонійний та цілісний вигляд.

Тренди кухонної підлоги у цього року доводять просту істину, що справжній стиль не старіє, вони поєднують красу, практичність і довговічність. Головне правило, яке повторюють дизайнери: обирайте підлогу не лише за модою, а й за вашим ритмом життя. Адже кухня — не просто кімната, це місце, де починається день, народжуються сімейні традиції та створюються найтепліші спогади.