Топ-4 типа пола, которые дизайнеры называют главными трендами 2026 года
Кухня давно стала центром дома, местом для утреннего кофе, семейных разговоров и ужинов с друзьями. Поэтому выбор пола здесь имеет значение не меньше, чем стиль мебели или цвет стен.
Пол на кухне — это больше, чем просто практичное покрытие. Он задает настроение всему пространству, добавляет тепла интерьеру и должен выдерживать ежедневную нагрузку.
По словам издания Real Simple, главный принцип выбора кухонного пола прост, он должен подходить к вашему образу жизни. Только после этого стоит думать об эстетике. Впрочем, хорошая новость заключается в том, что современные тренды позволяют совместить оба аспекта, а именно, и практичность, и стиль.
Терракота
Терракотовая плитка переживает настоящее возвращение в кухонных интерьерах. Но если раньше ее ассоциировали с деревенским стилем, то сегодня дизайнеры используют ее значительно изящнее. Терракота добавляет кухни:
естественного тепла
глубины цвета
ощущение истории и текстуры
Ее особенность в том, что ни одна плитка не повторяется. Оттенки варьируются от мягкого глиняного до терракотово-красного или приглушенного розового. Такой пол часто укладывают в разных форматах:
классические квадраты
вытянутая плитка
узор «елочка»
В результате пол имеет живой и естественный вид, даже без сложных орнаментов.
Светлое дерево
Еще один тренд — светлый деревянный пол, особенно из белого дуба. Это отсылка к интерьерам середины XX века, которые снова набирают популярность. Светлое дерево создает ощущение простора, легкости и естественности. Особенно актуальными будут:
пол из белого дуба
светлый ясень
деревянная «елочка»
Дизайнеры также говорят о тренде так называемых кухонь в теплых кремовых оттенках. В таких интерьерах используют палитру:
ваниль
крем
яичная скорлупа
теплые бежевые оттенки
Светлый деревянный пол идеально дополняет эту эстетику, сохраняет баланс между уютом и светом.
Яркая плитка
Для тех, кто хочет больше экспрессии в интерьере, дизайнеры предлагают более смелые решения. В 2026 году популярными станут насыщенные цвета и графические узоры на кухонном полу. Среди модных оттенков:
глубокий янтарный
бордовый
дымчатые нейтральные тона
Также возвращаются декоративные орнаменты:
геометрическая плитка
узор «арлекин»
округлые элементы
Такой пол особенно эффектно смотрится в небольших кухнях, где может стать главным дизайнерским акцентом.
Темное дерево
Хотя светлые оттенки остаются популярными, темный деревянный пол тоже возвращается в моду. Он добавляет интерьеру:
глубины
контраста
ощущение премиальности
Особенно хорошо темное дерево работает в открытой планировке, где пол одинаковый во всей жилой зоне. Дизайнеры советуют внимательно сочетать оттенок пола с кухонными шкафами. Лучше всего, когда древесина имеет одинаковый подтон или даже происходит из той же породы дерева. Тогда пространство имеет гармоничный и целостный вид.
Тренды кухонного пола в этом году доказывают простую истину, что настоящий стиль не стареет, они сочетают красоту, практичность и долговечность. Главное правило, которое повторяют дизайнеры, выбирайте пол не только по моде, но и по вашему ритму жизни. Ведь кухня — не просто комната, это место, где начинается день, рождаются семейные традиции и создаются самые теплые воспоминания.