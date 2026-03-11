ТСН в социальных сетях

160
3 мин

Топ-4 типа пола, которые дизайнеры называют главными трендами 2026 года

Кухня давно стала центром дома, местом для утреннего кофе, семейных разговоров и ужинов с друзьями. Поэтому выбор пола здесь имеет значение не меньше, чем стиль мебели или цвет стен.

Станислава Бондаренко
Терракота

Терракота / © Associated Press

Пол на кухне — это больше, чем просто практичное покрытие. Он задает настроение всему пространству, добавляет тепла интерьеру и должен выдерживать ежедневную нагрузку.

По словам издания Real Simple, главный принцип выбора кухонного пола прост, он должен подходить к вашему образу жизни. Только после этого стоит думать об эстетике. Впрочем, хорошая новость заключается в том, что современные тренды позволяют совместить оба аспекта, а именно, и практичность, и стиль.

Терракота

Терракотовая плитка переживает настоящее возвращение в кухонных интерьерах. Но если раньше ее ассоциировали с деревенским стилем, то сегодня дизайнеры используют ее значительно изящнее. Терракота добавляет кухни:

  • естественного тепла

  • глубины цвета

  • ощущение истории и текстуры

Ее особенность в том, что ни одна плитка не повторяется. Оттенки варьируются от мягкого глиняного до терракотово-красного или приглушенного розового. Такой пол часто укладывают в разных форматах:

  • классические квадраты

  • вытянутая плитка

  • узор «елочка»

В результате пол имеет живой и естественный вид, даже без сложных орнаментов.

Светлое дерево

Еще один тренд — светлый деревянный пол, особенно из белого дуба. Это отсылка к интерьерам середины XX века, которые снова набирают популярность. Светлое дерево создает ощущение простора, легкости и естественности. Особенно актуальными будут:

  • пол из белого дуба

  • светлый ясень

  • деревянная «елочка»

Дизайнеры также говорят о тренде так называемых кухонь в теплых кремовых оттенках. В таких интерьерах используют палитру:

  • ваниль

  • крем

  • яичная скорлупа

  • теплые бежевые оттенки

Светлый деревянный пол идеально дополняет эту эстетику, сохраняет баланс между уютом и светом.

Яркая плитка

Для тех, кто хочет больше экспрессии в интерьере, дизайнеры предлагают более смелые решения. В 2026 году популярными станут насыщенные цвета и графические узоры на кухонном полу. Среди модных оттенков:

  • глубокий янтарный

  • бордовый

  • дымчатые нейтральные тона

Также возвращаются декоративные орнаменты:

  • геометрическая плитка

  • узор «арлекин»

  • округлые элементы

Такой пол особенно эффектно смотрится в небольших кухнях, где может стать главным дизайнерским акцентом.

Темное дерево

Хотя светлые оттенки остаются популярными, темный деревянный пол тоже возвращается в моду. Он добавляет интерьеру:

  • глубины

  • контраста

  • ощущение премиальности

Особенно хорошо темное дерево работает в открытой планировке, где пол одинаковый во всей жилой зоне. Дизайнеры советуют внимательно сочетать оттенок пола с кухонными шкафами. Лучше всего, когда древесина имеет одинаковый подтон или даже происходит из той же породы дерева. Тогда пространство имеет гармоничный и целостный вид.

Тренды кухонного пола в этом году доказывают простую истину, что настоящий стиль не стареет, они сочетают красоту, практичность и долговечность. Главное правило, которое повторяют дизайнеры, выбирайте пол не только по моде, но и по вашему ритму жизни. Ведь кухня — не просто комната, это место, где начинается день, рождаются семейные традиции и создаются самые теплые воспоминания.

