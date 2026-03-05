Зеленський пропонує Заходу обмін через війну на Близькому Сході: подробиці

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність держави поділитися з Близьким Сходом досвідом та засобами для протидії дронам «Шахед» в обмін на ракети до систем ППО Patriot.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю Rai Italia та написав у своєму телеграм-каналі.

Зеленський повідомив, що країни Близького Сходу звернулися до України по експертну допомогу після атак іранських дронів.

«У нас були сигнали від партнерів з Близького Сходу. Були удари іранських "Шахедів" по цивільних у цих країнах. Вони хочуть від нас експертизу. Ми відкриті. Якщо їхні представники приїдуть, ми експертизу дамо», — сказав президент.

За його словами, відповідні запити також надходили від європейських партнерів і США. Україну просять поділитися досвідом протидії таким атакам із країнами Близького Сходу.

Водночас глава держави наголосив, що Україна сама перебуває у стані війни і стикається з дефіцитом певних видів озброєння.

«Що стосується зброї: ми самі перебуваємо у війні. І я сказав абсолютно відверто: у нас є дефіцит того, що є в них. У них є ракети для Patriot, але ракетами для Patriot сотні або тисячі "Шахедів" вони не зіб’ють: це дороговартісно», — зауважив Зеленський.

Він пояснив, що хоча захист людей є пріоритетом, у партнерів просто немає достатньої кількості таких ракет. Тому для них можуть бути корисні дрони-перехоплювачі, які має Україна. Водночас Україні бракує ракет PAC-2 і PAC-3.

«Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього», — підсумував президент.

Війна на Близькому Сході — що відомо про допомогу з боку України

Нагадаємо, 1 березня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що держава разом зі своїми експертами залучить «українських фахівців, щоб допомогти союзникам у Перській затоці відбивати атаки іранських безпілотників».

Зеленський увечері 4 березня сказав, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу в боротьбі з іранськими дронами та ракетами. Київ уже проводить консультації з партнерами та отримав відповідні запити на допомогу. Президент доручив МЗС, розвідці та Міноборони розробити варіанти підтримки, які не зашкодять власній обороні. Українські фахівці, що мають унікальний досвід збиття таких БпЛА, зможуть працювати безпосередньо на місцях.