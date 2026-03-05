ТСН у соціальних мережах

Політика

Політика
509
2 хв

Зеленський висловив тривогу через війну в Ірані: що хвилює президента

Зеленський заявив про те, що занепокоєння щодо передавання Іраном зброї агресорці Росії «трішки зменшилось».

Олена Капнік
Володимир Зеленський,

Володимир Зеленський, / © Associated Press

Існують занепокоєння у зв’язку з війною на Близькому Сході. Зокрема, вони пов’язані із заявами з США щодо термінів військової операції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Rai Italia.

«Є занепокоєння через сигнали від Сполучених Штатів Америки, публічні і непублічні, які говорять про продовження цієї військової операції, і що у зв’язку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе і союзників. І також будуть ретельно дивитися на можливості своїх виробництв РАС-2, РАС-3: це ракети-перехоплювачі для Patriot», — наголосив український лідер.

Глава держави наголосив: «занепокоєння» в тому, що довга війна в Ірані «може зменшити постачання протиповітряної оборони, ракет для ППО для України». Водночас занепокоєння щодо передавання Іраном зброї Росії «трішки зменшилось».

«Іран навряд чи спроможний щось передавати Росії в цей момент. Але свого часу вони передали ліцензії, і зараз по цих іранських ліцензіях Росія сама виробляє відповідні ракети і дрони», — зауважив Зеленський.

Зброя для України

Днями Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що війна з Іраном може залишити Україну без зброї США. Особливо — без ракет і систем протиповітряної оборони. Є побоювання, що американські ресурси і запаси зброї можуть бути переорієнтовані на Близький Схід.

Раніше Зеленський Зеленський заявив, що війна з Іраном може ускладнити постачання зброї для України. Зокрема, систем протиповітряної оборони та ракет. Адже у разі загострення ситуації на Близькому Сході США та їхні союзники можуть спрямувати частину озброєння на власні потреби.

