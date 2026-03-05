- Дата публикации
Категория
Политика
- Количество просмотров
- 1848
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский выразил тревогу из-за войны в Иране: что волнует президента
Зеленский заявил о том, что беспокойство относительно передачи Ираном оружия агрессорке России «чуть-чуть уменьшилось».
Есть беспокойства в связи с войной на Ближнем Востоке. В частности, они связаны с заявлениями из США о сроках военной операции.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai Italia.
«Есть беспокойство из-за сигналов от Соединенных Штатов Америки, публичных и непубличных, которые говорят о продолжении этой военной операции, и что в этой связи они будут рассчитывать на дополнительные системы ПВО для себя и союзников. И также будут усердно смотреть на возможности своих производств РАС-2, РАС-3: это ракеты-перехватчики для Patriot», — подчеркнул украинский лидер.
Глава государства подчеркнул: «беспокойство» в том, что долгая война в Иране «может уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины». В то же время обеспокоенность по поводу передачи Ираном оружия России «немного уменьшилась».
«Иран вряд ли способен что-либо передавать России в этот момент. Но в свое время они передали лицензии, и сейчас, по этим иранским лицензиям, Россия сама производит соответствующие ракеты и дроны», — отметил Зеленский.
Оружие для Украины
На днях Reuters со ссылкой на собственные источники сообщили, что война с Ираном может оставить Украину без оружия США. Особенно без ракет и систем противовоздушной обороны. Есть опасения, что американские ресурсы и запасы оружия могут быть переориентированы на Ближний Восток.
Ранее Зеленский Зеленский заявил, что война с Ираном может усложнить поставки оружия для Украины. В частности, систем противовоздушной обороны и ракет. Ведь при обострении ситуации на Ближнем Востоке США и их союзники могут направить часть вооружения на собственные нужды.