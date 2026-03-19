Меган Маркл снялась в фотосессии с дочерью Лилибет и показала кадры в Сети

Реклама

Меган поделилась с поклонниками редкими закулисными кадрами своей последней фотосессии, на которой она вместе с дочерью, принцессой Лилибет, запечатлены крупным планом. Они держали в руках большой белый цветок, намекая на сотрудничество бренда с элитной службой доставки цветов High Camp Supply.

Также Маркл опубликовала видео и фотографии, подробно показав, как проходил процесс съемки.

«Маленькие помощницы мамы 💫», — написала она в Instagram. «Закулисные кадры нашей фотосессии для @aseverofficial у нас дома».

Реклама

Карусель в Instagram начинается с видео, где Маркл расставляет цветы за столом в своем саду. В середине ролика она обращается к кому-то за кадром, спрашивая: «Тебе весело, моя дорогая?», а затем со смехом восклицает: «Арчи!». После этого Лилибет подбегает к своей маме, и они вдвоем уходят.

На двух фотографиях изображена похожая сцена. На первой Маркл и Лилибет наливают воду в вазу, а на второй Маркл расставляет цветы, а ее дочь сидит под столом в милом платье миди.

Меган Маркл и принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Также на днях герцогиня Сассекская делилась видео и показывала, как проводит время с дочерью на своей мини-ферме в их доме в Монтесито. Показала даже своих роскошных кур, которые смело могут конкурировать с курами короля Чарльза и Дэвида Бекхэма.