В ночь на 19 марта россияне совершили масштабную дроновую атаку по территории Украины. Силы обороны вели многочасовое противовоздушное сражение, однако избежать попаданий и разрушений гражданской инфраструктуры в ряде регионов не удалось.

ТСН.ua собрал все подробности атак.

По официальной информации Командования Воздушных сил ВСУ, противник атаковал Украину 133 ударными БПЛА. Были применены дроны типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов (около 70 из них — Шахеды). Запуски осуществлялись по направлениям: Орел, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарское (РФ) и Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной были сбиты и подавлены 109 вражеских БПЛА на севере, юге, западе и востоке страны. Однако зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 11 локациях, а также падение отломков еще на 7 локациях.

Одесская область: разрушенные квартиры и спасательные операции

Одесса оказалась под массированным ударом, в результате которого серьезные повреждения получили три района города. Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что один из вражеских беспилотников попал в многоэтажку.

«Частно разрушены несколько квартир, фасад и остекление дома. Также поражена территория коммунального предприятия, повреждена часть оборудования и 11 транспортных средств», — отметил Лысак.

По данным ГУ ГСЧС в Одесской области, произошло частичное разрушение квартир на 18-м и 19-м этажах 25-этажного жилого дома с последующим возгоранием. Также вспыхнула квартира на 14 этаже 22-этажного здания, откуда эвакуировали 70 человек. В другом районе разрушен второй этаж трехэтажного дома.

Пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина рассказала о сложности спасательной операции: «В квартирах оказались заблокированные люди — их пришлось спасать, срезая двери».

В общей сложности пострадали четыре человека (мужчины 27 и 32 лет, женщины 46 и 70 лет). Ситуация по районам выглядит так:

Приморский район: повреждены 12 жилых домов, два человека доставлены в больницу.

Киевский район: повреждена 22-этажка и общежитие университета (выбито более 180 окон).

Хаджибейский район: частичное разрушение двухэтажного дома.

Очевидцы делятся пережитым шоком. Пострадавшая местная жительница Марина рассказала: «Испугнулись очень, взяли документы и выбежали. У меня перелом лопатки обнаружили. Сделали рентген и назначили лечение».

Владелец бизнеса Александра констатировала потерю имущества: «Это был наш шоурум. сейчас там ничего нет, все развалено и товар тоже поврежден».

Запорожье: массовое обесточивание и жертвы

Утром 19 марта враг атаковал инфраструктуру Запорожья. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о тяжелых последствиях для энергосистемы города.

Из-за российского удара было обесточено более 38 000 бытовых и около 2 000 юридических абонентов. По состоянию на 08:27 электроснабжение удалось восстановить 83% потребителей, критические объекты перевели на резервное питание.

В результате атаки пострадало гражданское лицо, находящееся в тяжелом состоянии.

В целом ситуация в области остается критической: за сутки оккупанты нанесли 864 удара по 41 населенному пункту региона (включая 596 атак БпЛА и 23 авиаудара). В Запорожском районе один человек погиб, двое получили ранения.

Сумская область: 18-часовая тревога и убийство гражданского

В Сумской области воздушная тревога длилась беспрецедентно 18 часов 19 минут. Глава ОВА Олег Григоров сообщил о трагических последствиях вражеского террора.

«К сожалению, сегодня в результате вражеских атак на пограничные есть погибший. Российский беспилотник атаковал великописаревскую общину. От полученных травм 62-летний мужчина скончался до приезда медиков», — проинформировал руководитель области.

В Сумской общине тяжелые ранения получил 16-летний парень, которого пришлось экстренно оперировать. Также пострадали женщины 38 и 55 лет и 60-летний мужчина. В сутки враг нанес более 50 обстрелов по 25 населенным пунктам, повредив супермаркет, склады, многоквартирные дома и имущество агропредприятия. 15 человек были эвакуированы.

Черниговская область: уничтожены учебные заведения

Враг целенаправленно уничтожает образовательную инфраструктуру северного региона. Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил об уничтожении действующего лицея в селе Авдеевка (Понорницкая община).

«Поздним вечером тремя „Геранями“ россияне уничтожили Авдеевский лицей. Заведение очень повреждено, вместе с ним и школьные автобусы. В заведении хороший ремонт и полностью новый пищеблок. Был. Так как этой ночью по лицею ударила Россия», — отметил глава области.

Обучение там недавно проходило очно.

Это не первый подобный удар. Директор городской библиотеки в Новгороде-Северском Татьяна Костюкова рассказала журналистам, что предварительная атака дронов уничтожила почти весь книжный фонд заведения: из 25 тысяч экземпляров потеряно 24 тысячи книг (часть сгорела, другая уничтожена водой во время тушения).

Южные рубежи: Днепропетровская область и Херсонская

Днепропетровская область. Утром 19 марта враг более 10 раз атаковал беспилотниками три района области. В Межевской общине ранена 57-летняя женщина. Также уточнена информация о вчерашних обстрелах Никопольщины: 56-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В Зеленодольской общине изуродована инфраструктура и возник пожар.

Херсонская область. За минувшие сутки под огнем оказались 33 населенных пункта, включая областной центр. оккупанты повредили социальную инфраструктуру, 2 многоэтажки, больницу и 21 частный дом. Ранения получили два человека.