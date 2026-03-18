Щека была разорвана: подросток чудом выжил после атаки дрона в Сумах – детали шокируют
В Сумах после удара российского дрона тяжело ранен 16-летний парень.
В Сумах во время российской атаки дрона тяжело пострадал 16-летний парень. Первую помощь ему оказал волонтер Артем, случайно оказавшийся рядом.
Волонтер рассказал детали в комментарии "Кордон.Медиа".
По его словам, после взрыва он увидел дым и сразу уехал на место попадания. Там к нему подбежали люди с просьбой помочь раненому подростку.
"У парня была разорвана щека", - рассказал мужчина.
У волонтера была с собой аптечка, поэтому вместе с полицейским они начали оказывать помощь прямо на месте. Раненому остановили кровотечение, затампонировали рану и зафиксировали голову, чтобы он не двигал челюстью.
Перед тем как подростка забрала скорая, он смог продиктовать номер мамы. Волонтер позвонил ей и сообщил, что сын жив и его везут в больницу.
По предварительной информации, у молодого человека диагностировали несколько переломов черепа и контузию.
Что известно об ударе по Сумам 18 марта
18 марта российский беспилотник попал в здание ТЦК и СП в Заречном районе Сум.
В момент атаки в помещении находились люди, однако, по предварительным данным, обошлось без погибших.
В результате удара также повреждены супермаркет, автомобили и жилые дома. В одной из многоэтажек выбито более 30 окон, а во дворах соседних домов – окна и балконы.
Напомним, 18 марта Украина оказалась под массированным огнем кафиров — от Сумщины до Одесской области враг атаковал жилые дома и критические объекты. Все подробности собраны в материале ТСН.