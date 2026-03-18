"Прилет" по ТЦК, убитые среди бела дня люди и террор железной дороги: Россия "кошмарит" областные центры Украины (фото)

Атака на Украину

Россияне 18 марта совершили серию массированных атак на территорию Украины, применив широкий спектр вооружения — от ударных беспилотников и артиллерии до управляемых авиабомб. Под прицелом врага оказались не только объекты критической инфраструктуры и жилые дома, но и территориальные центры комплектования, военные расцениваются как новая тактика врага по срыву мобилизации.

ТСН.ua собрали все, что известно о последствиях террора в регионах Украины.

Сумская область: прилет в ТЦК и ранение подростка

В Сумах 18 марта вражеский беспилотник попал в админздание в Заречном районе города — под ударом оказался ТЦК. Начальник группы коммуникаций Сумского областного ТЦК Александр Бондаренко подтвердил попадание и отметил сознательный характер действий оккупантов.

«Атаки России по территориальным центрам комплектования — не случайность, а сознательное изменение тактики врага. Под ударом оказывается не только энергетическая или военная инфраструктура, но и ключевой элемент обороноспособности государства — система мобилизации. Это целенаправленная кампания, цель которой очевидна — сорвать процесс пополнения рядов ВСУ», — заявил Бондаренко.

Последствия атаки на ТЦК

По данным ОВА, в здании на момент попадания находились люди, однако, по предварительной информации, погибших нет. Кроме админздания, пострадал супермаркет, автомобили и окрестные дома. В одной из многоэтажек взрывной волной выбито более 30 окон.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что ранение получил 16-летний парень, который во время удара находился на остановке общественного транспорта. Подростка с тяжелыми травмами госпитализировали. Также известно о пострадавшей женщине.

Харьковская область: смертельный удар по окрестностям и массированное применение КАБов

В Харькове 18 марта зафиксировано попадание боевого дрона по Холодногорскому району. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, удар пришелся на окраины города. К сожалению, не обошлось без жертв — погиб 54-летний мужчина.

Ранения получили еще несколько человек: 45-летний и 23-летний мужчины, а также 16-летний подросток, который самостоятельно обратился в больницу с взрывными травмами.

За прошедшие сутки враг атаковал 10 населенных пунктов Харьковской области, используя:

9 управляемых авиабомб (КАБ);

5 БпЛА типа «Герань-2»;

2 FPV-дроны и 10 беспилотников неустановленного типа.

В селе Заречное и поселках Слатино и Золочев пострадали гражданские жители, повреждены частные дома, складские помещения и хозяйственные постройки. В г. Змиев зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры.

Черниговская область: террор на железной дороге

Утром 18 марта российские кафиры атаковали железнодорожный объект в Черниговской области. По данным Министерства развития общин и территорий Украины, вражеский беспилотник попал непосредственно в тепловоз.

Последствия атаки на Черниговщине / © Фото из открытых источников

В результате попадания вспыхнул пожар. Пострадали работники железной дороги — машинист и его помощник. Медики оказывают им необходимую помощь, а на месте работают соответствующие службы.

Одесская область: атака на энергоузел

Ночью на 18 марта враг атаковал Одесскую область ударными дронами. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что захватчикам удалось повредить объект критической инфраструктуры и часть оборудования. На месте возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Обошлось без пострадавших, сейчас продолжаются восстановительные работы.

Южные регионы: обстрелы жилых кварталов и энергосетей

Херсонская область : оккупанты с левого берега ударили по Зеленовке и Днепровскому району Херсона. Повреждены частные дома, в одном из домов возник пожар. По предварительным данным, люди не пострадали.

Последствия атаки в Херсонской области

Последствия атаки в Херсонской области

Днепропетровская область : враг более 10 раз атаковал Никопольщину и Синельниковский район артиллерией и беспилотниками. Под огнем оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Межевская общины. Зафиксированы повреждения частных домохозяйств.

Николаевская область : ночью силы ПВО работали по дронам типа «Shahed». В результате падения обломков в Первомайском районе повреждены хозяйственное сооружение и воздушная линия электропередач.

К слову, в Киеве только за утро дважды объявляли воздушную тревогу. В ПС ВСУ сообщали, что в сторону столицы двигались вражеские БПЛА.

Адская ночь в Донецкой области

Как сообщает глава Донецкой ОВА, Вадим Филашкин, российские войска продолжают регулярные обстрелы населенных пунктов Донецкой области, применяя авиабомбы, артиллерию и другие виды вооружения. В результате атак фиксируются многочисленные разрушения жилищной и гражданской инфраструктуры, а также ранения среди мирного населения, в том числе детей.

Последствия атаки РФ в Донецкой области / © Донецька ОДА

Больше всего страдает Краматорский район, где под ударами оказываются Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка. Также обстрелы подвергаются населенным пунктам Бахмутского района.

«8 человек ранены в результате ночных ударов по Краматорску. Среди раненых двое детей 5 и 14 лет», — говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ в Донецкой области / © Донецька ОДА

Параллельно идет эвакуация гражданского населения с прифронтовых территорий. Только за сутки с линии фронта вывозят сотни людей, среди которых значительная доля — дети.

В целом ситуация в регионе остается напряженной из-за постоянных атак, которые ежедневно приводят к новым разрушениям и пострадавшим.