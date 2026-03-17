Ранения посреди города: в Шостке пострадали мужчина и женщина во время сбития вражеских дронов
В Шостке на Сумщине во время отражения атаки российских беспилотников пострадали два горожан.
Об этом сообщает полиция Сумской области и призывает людей не находиться в открытой местности во время работы сил ПВО.
По данным правоохранителей, ранения получили 46-летняя женщина и 46-летний мужчина. Оба случая произошли непосредственно на улицах города в момент сбития вражеских дронов.
Прибывший на вызов экипаж полиции оказал к медицинской помощи раненой женщине — ей наложили турникет и оперативно доставили в больницу. Мужчине помощь оказали медики бригады «скорой».
Кроме ранений людей, в городе зафиксировано повреждение жилищного фонда: в одном из многоквартирных домов пуля попала в окно квартиры.
На местах происшествия работали следственно-оперативные группы для документирования последствий.
Как обезопасить себя
Из-за интенсивности воздушных атак стражи порядка напоминают: даже если вы не в укрытии, соблюдение базовых правил может спасти жизнь.
Основные советы от полиции:
Держитесь подальше от окон, так как осколки стекла и случайные шары представляют прямую угрозу. Находитесь у капитальных стен.
Избегайте открытого пространства, если тревога застала вас на улице, немедленно ищите убежище в подъездах, арках или паркингах.
Не игнорируйте сирены, даже кратковременная тревога может означать начало активной фазы работы ПВО.
Не трогайте обломков, в случае обнаружения подозрительных предметов или раненых лиц — немедленно звоните по телефону на линию «102».
«Помните, что каждый из нас несет ответственность за свою жизнь и здоровье. Следуйте рекомендациям и внимательно относитесь к мерам безопасности», — отмечают полиции.
Напомним, Россия атаковала Киев и область дронами и несколькими ракетами, которые, вероятно, были сбиты на подлете в столицу. Утренняя атака России на Киевщину была нетипичной: летели около 30 БпЛА, и они имели каналы связи. Враг управлял дронами во время полета.