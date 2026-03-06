Россия устроила блэкаут жителям в 4 областях Украины: подробности

Отключение света / © ТСН

Из-за российских ударов 6 марта без света оказались жители четырех областей Украины. Из-за предыдущих атак в части регионов действуют графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру по состоянию на утро 6 марта без электроснабжения остаются потребители в Харьковской, Донецкой, Черниговской и Херсонской областях. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы и работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Из-за последствий предыдущих массированных российских ударов в некоторых регионах Украины в этот день действуют графики ограничения мощности для промышленности, а также почасовые отключения света для населения и других категорий потребителей.

В тех областях, где действуют почасовые отключения, необходимо экономить электроэнергию. Граждан просят ограничить использование мощных электроприборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночное время — после 22:00.

Отключения света в Украине — последние новости

Напомним, «Укрэнерго» накануне предупреждало, что 6 марта графики отключений света будут действовать во всех областях, а ТСН.ua опубликовал графики для каждого региона.

К слову, правительство отменило графики отключений для линий, где собственная распределенная генерация (солнечные, газовые или когенерационные установки) покрывает более 80% потребностей потребителей. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, это решение должно стимулировать громады и бизнес инвестировать в децентрализованную энергосеть. Облэнерго будут регулярно анализировать объемы производства: если генерация на линии упадет ниже 80%, она вернется к общим очередям ограничений.