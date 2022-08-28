Успіння Пресвятої Богородиці 2022: картинки українською, привітання у прозі, віршах та смс

28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з 12 найголовніших церковних свят, яке вшановує відхід Діви Марії з життя. Привітайте своїх близьких та друзів зі святом Успіння Пресвятої Богородиці в прозі, віршах, смс та картинках. Всі ці привітання підібрав для вас ТСН.ua.
Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці - привітання в прозі
Дорогі сестри та брати, бажаю всім щасливого свята Успіння Пресвятої Богородиці! У цей день ми святкуємо найвеличнішу віру, повноту життя і любові, перемогу свободи, свободи від гріха і всіх його наслідків, свободи, яка приведе нас від вічної смерті до вічного життя. Нехай в цей день наш дух наповниться оптимізмом і позитивною енергією, а Пресвята Богородиця стане джерелом натхнення і надії в нашому повсякденному житті та в наших думках. Всім бажаю святкування, повного радості та благодаті!
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Вітаю з великим святом! Нехай в душах ваших завжди панує мир і любов, і благословенним нехай завжди буде життєвий шлях. Бажаю кожному домогтися свого успіху, здійснити свої найзаповітніші мрії та завжди залишатися щирою і шанованою людиною. Нехай Богородиця покриває вас від випадкових бід, хай горе ніколи не стосується вашого порога. Нехай її молитва, збереже вас в будь-якій ситуації.
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У день Успіння Пресвятої Богородиці від душі хочу побажати завжди цінувати все те, що маєш у своєму житті, не витрачати часу на образи та дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю щастя і радості, давати своєму серцю можливість щиро любити та сподіватися. Нехай вдома мир панує і благодать, рідні будуть щасливі та здорові, а ангел-хранитель завжди доглядає та оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести по життю тільки по вірному курсу.
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Душевно вітаю вас зі святом Успіння Пречистої Богоматері! Молитовно прошу для вас Божої допомоги у вашій земній юдолі, духовного і тілесного здоров'я, сили, надії та терпіння. Хай береже вас Небесна Заступниця від скорботи, зневіри та смутку. Нехай радість від сьогоднішнього великого свята продовжить жити у вашому серці довгі роки, вселяючи в душу безкорисливу любов до ближніх і впевненість у завтрашньому дні.
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Нехай Пресвята Діва благословить кожен ваш день! Нехай вона допоможе вам в житті та наповнить його тихим, добрим, сімейним щастям. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди вистачало хліба, тепла і любові. Щоб ви ніколи не знали голоду, холоду і сліз. Нехай буде добрим серце, щасливим – життя, щирою – посмішка, радісною – надія. Бажаю миру і благодаті, трепетної любові та міцної віри, самовідданості душі та чистоти думки. З Успінням Пресвятої Богородиці!
Успіння Пресвятої Богородиці: вірші на свято
Матері просять сьогодні за дітей,
Діти моляться за матерів,
Тебе благають по всьому білому світі,
Молитви несуть всі у святий храм.
Свято Успіння Пресвятої Богородиці,
Ісуса Христа свята породілле,
Діво, спаси нас і сохрани,
Від зла і нечисті життя збережи.
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Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої,
Дзвони на дзвіниці несуть.
Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами осінить,
І довгими нехай будуть ваші дні!
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Пресвята наша Богородиця
Дивиться лагідно з небес.
Вам пошле своє благословення
І подарує казкових чудес.
І нині, в день її Успіння,
Від душі хочу вам побажати,
Щоб душа ваша залишилася світлою,
І ви могли благі справи робити!
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Дзвін Успіння
Зазиває до церкви нас,
Отримуємо благословення,
На душі світло зараз.
Зі святом рідних привітаємо,
Бажаємо миру і добра,
Нехай буде більше в кожному
Любові, милосердя і тепла!
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Свята Богородице,
Про тебе не забуваємо,
Молимося і вихваляємо,
У храмі часто згадуємо.
Свята Богородице,
Про заступництво лише благаємо,
І на силу твою уповаємо,
Христом Богом закликаємо.
Свята Богородице,
Всім добра, любові бажаємо,
Ти допоможеш, точно знаємо,
Дива щастя очікуємо.
Успіння Пресвятої Богородиці - привітання в смс
Нехай в цей особливий день Свята Діва Марія буде уважна до вас і вашої сім'ї, захистить від бід, збереже від сліз! Бажаємо здоров'я і щастя, добрих думок, всіх благ, і звичайно, щоб в душі панував спокій!
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Пресвяту Богородицю ми вшановуємо,
Її Успіння сьогодні згадуємо.
Вам щиро бажаємо миру та щастя,
Хай незгоди покинуть вас назавжди!
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Зі святим святом! Нехай ангели бережуть від горя, а добре слово завжди підбадьорить і дасть сили для подальшого шляху. Здоров'я сім'ї та процвітання, щоб ніякі біди не затьмарювала блакитне небо.
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Нехай ангели небесні нам любов несуть,
Небесною молитвою від Сатани врятують,
Моли Діву Марію про здоров'я і щастя,
Вона прожене всі напасті!
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З Успінням Пресвятої Богородиці вітаю всіх – зі святом! І бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, сумлінності та ощадливості!