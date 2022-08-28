Успіння Пресвятої Богородиці 2022: картинки українською, привітання у прозі, віршах та смс

28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з 12 найголовніших церковних свят, яке вшановує відхід Діви Марії з життя. Привітайте своїх близьких та друзів зі святом Успіння Пресвятої Богородиці в прозі, віршах, смс та картинках. Всі ці привітання підібрав для вас ТСН.ua.

Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці - привітання в прозі

Дорогі сестри та брати, бажаю всім щасливого свята Успіння Пресвятої Богородиці! У цей день ми святкуємо найвеличнішу віру, повноту життя і любові, перемогу свободи, свободи від гріха і всіх його наслідків, свободи, яка приведе нас від вічної смерті до вічного життя. Нехай в цей день наш дух наповниться оптимізмом і позитивною енергією, а Пресвята Богородиця стане джерелом натхнення і надії в нашому повсякденному житті та в наших думках. Всім бажаю святкування, повного радості та благодаті!

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Вітаю з великим святом! Нехай в душах ваших завжди панує мир і любов, і благословенним нехай завжди буде життєвий шлях. Бажаю кожному домогтися свого успіху, здійснити свої найзаповітніші мрії та завжди залишатися щирою і шанованою людиною. Нехай Богородиця покриває вас від випадкових бід, хай горе ніколи не стосується вашого порога. Нехай її молитва, збереже вас в будь-якій ситуації.

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У день Успіння Пресвятої Богородиці від душі хочу побажати завжди цінувати все те, що маєш у своєму житті, не витрачати часу на образи та дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю щастя і радості, давати своєму серцю можливість щиро любити та сподіватися. Нехай вдома мир панує і благодать, рідні будуть щасливі та здорові, а ангел-хранитель завжди доглядає та оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести по життю тільки по вірному курсу.

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Душевно вітаю вас зі святом Успіння Пречистої Богоматері! Молитовно прошу для вас Божої допомоги у вашій земній юдолі, духовного і тілесного здоров'я, сили, надії та терпіння. Хай береже вас Небесна Заступниця від скорботи, зневіри та смутку. Нехай радість від сьогоднішнього великого свята продовжить жити у вашому серці довгі роки, вселяючи в душу безкорисливу любов до ближніх і впевненість у завтрашньому дні.

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Нехай Пресвята Діва благословить кожен ваш день! Нехай вона допоможе вам в житті та наповнить його тихим, добрим, сімейним щастям. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди вистачало хліба, тепла і любові. Щоб ви ніколи не знали голоду, холоду і сліз. Нехай буде добрим серце, щасливим – життя, щирою – посмішка, радісною – надія. Бажаю миру і благодаті, трепетної любові та міцної віри, самовідданості душі та чистоти думки. З Успінням Пресвятої Богородиці!

Успіння Пресвятої Богородиці: вірші на свято

Матері просять сьогодні за дітей,

Діти моляться за матерів,

Тебе благають по всьому білому світі,

Молитви несуть всі у святий храм.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці,

Ісуса Христа свята породілле,

Діво, спаси нас і сохрани,

Від зла і нечисті життя збережи.

***

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами осінить,

І довгими нехай будуть ваші дні!

***

Пресвята наша Богородиця

Дивиться лагідно з небес.

Вам пошле своє благословення

І подарує казкових чудес.

І нині, в день її Успіння,

Від душі хочу вам побажати,

Щоб душа ваша залишилася світлою,

І ви могли благі справи робити!

***

Дзвін Успіння

Зазиває до церкви нас,

Отримуємо благословення,

На душі світло зараз.

Зі святом рідних привітаємо,

Бажаємо миру і добра,

Нехай буде більше в кожному

Любові, милосердя і тепла!

***

Свята Богородице,

Про тебе не забуваємо,

Молимося і вихваляємо,

У храмі часто згадуємо.

Свята Богородице,

Про заступництво лише благаємо,

І на силу твою уповаємо,

Христом Богом закликаємо.

Свята Богородице,

Всім добра, любові бажаємо,

Ти допоможеш, точно знаємо,

Дива щастя очікуємо.

Успіння Пресвятої Богородиці - привітання в смс

Нехай в цей особливий день Свята Діва Марія буде уважна до вас і вашої сім'ї, захистить від бід, збереже від сліз! Бажаємо здоров'я і щастя, добрих думок, всіх благ, і звичайно, щоб в душі панував спокій!

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Пресвяту Богородицю ми вшановуємо,

Її Успіння сьогодні згадуємо.

Вам щиро бажаємо миру та щастя,

Хай незгоди покинуть вас назавжди!

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Зі святим святом! Нехай ангели бережуть від горя, а добре слово завжди підбадьорить і дасть сили для подальшого шляху. Здоров'я сім'ї та процвітання, щоб ніякі біди не затьмарювала блакитне небо.

***

Нехай ангели небесні нам любов несуть,

Небесною молитвою від Сатани врятують,

Моли Діву Марію про здоров'я і щастя,

Вона прожене всі напасті!

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З Успінням Пресвятої Богородиці вітаю всіх – зі святом! І бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, сумлінності та ощадливості!

Привітання на Успіння Пресвятої Богородиці: картинки українською

Успіння Пресвятої Богородиці: картинки / Фото: ТСН.ua

Успіння Пресвятої Богородиці: картинки / Фото: ТСН.ua

Успіння Пресвятої Богородиці: картинки / Фото: ТСН.ua

Успіння Пресвятої Богородиці: картинки / Фото: ТСН.ua