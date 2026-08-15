Успіння Пресвятої Богородиці 2022: картинки українською, привітання у прозі, віршах та смс

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Успіння Пресвятої Богородиці 2026 року: картинки українською, привітання у прозі, віршах та смс
Успіння Пресвятої Богородиці — одне з найшанованіших християнських свят, яке нагадує про віру, духовну силу та Божу опіку. У цей день прийнято бажати близьким миру, здоров’я, душевного спокою та благословення. Зібрали щирі привітання, які можна надіслати рідним, друзям і знайомим.
2026 року українці відзначають Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня за новим календарем. Це одне з дванадцяти найбільших церковних свят, яке присвячене завершенню земного шляху Діви Марії та її переходу до Небесного Царства.
Попри те, що слово «успіння» може асоціюватися зі смертю, у християнській традиції це свято має не сумний, а світлий зміст. Воно символізує перемогу життя над смертю, надію та віру у вічність.
У цей день люди моляться, відвідують храми, згадують про важливість любові, милосердя та підтримки близьких.
Красиві привітання з Успінням Пресвятої Богородиці у прозі
Вітаю зі світлим святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай Божа Мати завжди оберігає вашу родину, дарує мир у серці, зміцнює віру та допомагає долати всі життєві труднощі. Бажаю здоров’я, радості, душевної гармонії та Божого благословення.
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У цей святий день бажаю, щоб у вашому домі панували любов, тепло і взаєморозуміння. Нехай Пресвята Богородиця захищає від негараздів, наповнює душу світлом, а кожен новий день приносить добрі новини та щасливі моменти.
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Щиро вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай молитви будуть почуті, серце залишається спокійним, а життя буде наповнене добром, щирими людьми та приємними подіями. Бажаю миру, здоров’я і незламної віри.
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Нехай сьогоднішнє свято принесе у вашу оселю благодать і затишок. Бажаю, щоб Богородиця завжди була поруч, підтримувала у складні хвилини та направляла на правильний шлях.
Короткі привітання з Успінням Богородиці для повідомлення
З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай у серці буде мир, у душі — спокій, а в домі — любов і достаток.
Вітаю зі святом! Нехай Божа Мати береже вас і ваших близьких, дарує здоров’я, щастя та світлу надію.
Нехай це прекрасне свято наповнить життя добром, радістю та приємними змінами. Миру вам і Божого захисту!
Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Бажаю гармонії, душевного тепла та здійснення найкращих мрій.
Листівки з Успінням Пресвятої Богородиці
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці у віршах
У день святий — Богородиці свято,
Нехай буде радості у вас багато.
Нехай береже від тривог і біди,
Дарує здоров’я, любов назавжди.
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Хай Божа Мати вас оберігає,
Від смутку й печалі завжди захищає.
Дарує надію, тепло і добро,
Щоб щастя у серці назавжди жило.
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У світле свято Успіння бажаю
Миру і радості щиро бажаю.
Хай у родині панує тепло,
А в кожному дні буде більше добро.