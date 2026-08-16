Виноград / © pexels.com

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Калорійність винограду в середньому становить 60–70 ккал на 100 грамів (залежно від сорту). Виноград підходить для схуднення, якщо їсти його в міру, бо він містить багато цукру.

Про це пише Teraz Gotuje.

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Нещодавні дослідження виявили закономірність, чи може вживання винограду допомогти вам схуднути.

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Всього одна чашка червоного або зеленого винограду містить приблизно 100 калорій. Виноград також багатий на клітковину, важливу поживну речовину, яка сприяє травленню та допомагає довше відчувати ситість, стримуючи тягу до менш здорових перекусів. Це поєднання низької калорійності та клітковини робить виноград чудовим вибором для тих, хто прагне скинути кілограми.

Фахівці кажуть, що фруктоза та пектин, природний цукор у винограді, забезпечують солодкість без недоліків доданих цукрів, які містяться в багатьох закусках. Тому варто обирати виноград замість солодких ласощів — це проста заміна, яка може сприяти кращому вибору закусок і, зрештою, більш здоровому контролю ваги. І хоч одна чашка винограду містить близько 15 грамів цукру, це натуральний цукор, який не викликає шкідливого запалення, яке викликає рафінований цукор, і він приносить разом із собою вітаміни, мінерали та клітковину.

Чимало людей помилково думають, що виноград сприяє набору зайвої ваги. Проблема може полягати в тому, як ми його їмо. Виноград дрібний і солодкий, і ми часто перекушуємо ним, не вимірюючи. Кількість калорій все ще не є екстремальною, але вона суттєво відрізняється від значення, призначеного для невеликої миски фруктів.

Раніше ми писали про те, як вживання винограду впливає на здоров’я. Більше про це читайте у новині.

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