Перед тем, как съесть огурец, обязательно проверьте его по этому признаку

Можно отравиться огурцами / © pexels.com

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Специалисты советуют перед добавлением огурца в блюдо, сделать простую проверку. Она занимает буквально несколько секунд, но поможет вовремя заметить потенциально опасный овощ.

Почему огурцы могут стать опасными

Причина связана с природными соединениями под названием кукурбитацин. Они содержатся в растениях семейства тыквенных, к которым относятся огурцы, кабачки, тыквы и другие овощи.

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В небольших количествах кукурбитацин является естественной частью растения. Они выполняют защитную функцию и могут скапливаться в ответ на неблагоприятные условия выращивания. Именно эти соединения отвечают за характерный горький вкус.

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Особенно часто горечь появляется, когда растение переживает стресс — например, из-за жары или нехватки влаги. Больше всего кукурбитацин обычно концентрируется у конца огурца, где он крепился к стеблю, а также непосредственно под кожурой.

Как понять, что огурец лучше не есть

Есть очень простой способ проверить огурец перед приготовлением — отрежьте небольшой кусочек и отведайте его.

Свежий огурец обычно обладает мягким, свежим вкусом. Если овощ неожиданно оказался очень горьким, не стоит продолжать его есть. Именно выраженная горечь является главным признаком избыточного содержания кукурбитацинов.

Если у огурца резко горький вкус, самое безопасное решение — выбросить его, а не пытаться спасти блюдо.

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Можно ли убрать горечь из огурца

Это важный момент: если горечь очень сильна, не стоит рассчитывать на мытье, термическую обработку или маринование как способ сделать такой огурец безопасным.

При подозрении на содержание кукурбитацинов эти способы не нейтрализуют соединения. Поэтому сильно горький огурец лучше не использовать в пищу.

В то же время, обычная легкая горечь не всегда означает отравление: вкус огурцов может отличаться в зависимости от сорта и условий выращивания. Кукурбитацин также естественно присутствует в огурцах в небольших количествах.

Какие симптомы может вызвать отравление кукурбитацинами

Случаи такого отравления случаются редко, однако чрезмерное потребление кукурбитацинов может вызвать проблемы со стороны пищеварительной системы.

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Среди возможных симптомов:

боль в животе;

тошнота;

рвота;

диарея;

спазмы;

в тяжелых случаях — кровотечение.

Большинство случаев не тяжелые, однако выраженные симптомы после употребления очень горького огурца — повод обратиться за медицинской помощью.

Нужно ли отказываться от огурцов

Нет. Не следует исключать огурцы из своего рациона из-за редкого риска кукурбитацинового отравления. Магазинные огурцы обычно обладают низким уровнем этих соединений, поскольку современные сорта селекционируют с учетом мягкого вкуса.

Однако простое правило следует запомнить: перед приготовлением попробуйте кусочек огурца. Если он очень горький — не ешьте его и выбросьте.

FAQ

Можно ли есть горькие огурцы?

Если огурец сильно выражен, необычен горький вкус, лучше его не есть и выбросить. Такая горечь может свидетельствовать о повышенном содержании кукурбитацинов — природных соединений, которые в большом количестве способны вызвать нарушения пищеварения.

Почему огурцы становятся горькими?

Горечь связана с кукурбитацинами. Их количество может увеличиваться, когда растение испытывает стресс из-за жары, засухи или других неблагоприятных условий выращивания. Больше этих соединений часто накапливается у конца огурца и под кожурой.

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