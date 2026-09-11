Нередко такие трудовые отношения заканчиваются конфликтами и скандалами.

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Мобилизация и острый дефицит кадров заставили столичный ресторанный бизнес массово перейти на работу подростков. Для большинства заведений Киева 16–17-летние работники стали способом удержать бизнес на плаву, однако отсутствие официальных договоров, медосмотров и неопределенный статус стажировки все чаще приводят к трудовым конфликтам, отказам в выплатах и даже вспышкам заболеваний.

Катализатором очередной волны обсуждений стал случай в известном киевском ресторане на Подоле, где 17-летняя официантка после четырех дней стажировки и двух полных смен осталась без заработка и чаевых. Эта история обнажила проблему: заведения берут на работу несовершеннолетних без оформления трудовых отношений, а в случае малейшего конфликта отказываются платить за отработанное время.

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Конфликт в заведении и позиция матери

О случае отказа в выплате несовершеннолетней в соцсетях рассказала ее мать, киевлянка Екатерина Новикова.

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По ее словам, 17-летняя дочь сознательно выбрала заочное обучение, чтобы работать, самостоятельно нашла вакансию и учила меню и правила обслуживания по ночам во время воздушных тревог в метро.

Она прошла четыре дня стажировки и отработала две полные смены. Однако, когда девушка сообщила администратору, что больше не сможет выходить на работу из-за постоянной опасности во время дроновых атак, выплачивать заработок ей отказались.

После этого Екатерина Новикова пришла в заведение, чтобы выяснить, на каком основании ее дочь работала без оформления и не получила средств.

«В ответ я услышала, что она не прошла стажировку, не сдала меню, не знает состав харчо и вообще, поскольку она сама ушла, оплата ей не предусмотрена», — отметила Екатерина Новикова.

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Кроме выплат за отработанные дни и стажировку, девушке также не отдали чаевые, которые гости покидали картой.

По словам матери, больше всего ее возмутил воспитательный эффект этого опыта для ребенка.

«Ибо какой урок мой ребенок извлек из этого первого опыта работы? Никому нельзя доверять, честным трудом не заработаешь, никто тебе ничем не поможет», — констатирует женщина.

ТСН.ua выяснял правомерными ли были действия администрации заведения.

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Что говорят специалисты

Ольга Насонова, ресторанная эксперт и соучредитель Национальной ресторанной ассоциации, говорит, что, к сожалению, подобные ситуации становятся в Украине типичными. И приводит пример опыта собственной дочери.

«Когда она с подругами решила самостоятельно зарабатывать, как героиня этого поста, то я им советовала идти работать в заведение, имеющее определенную репутацию. То есть тот, который может заплатить и который их точно официально трудоустроит. Одна ее подружка пошла в известную сеть ресторанов быстрого обслуживания, дочь избрала известную сеть фастфуда, а еще одна устроилась в кафе во Львове, поскольку там училась. И вот у той девочки были большие проблемы. Ей поставили стажировку две недели и после этого срока сказали, что она им не подошла и они ей платить ничего не будут. В скандал тоже пришлось вмешиваться родителям», — рассказывает Ольга Насонова.

К этому она добавляет, что нечеткость с оплатой за стажировку обычно встречается в локальных заведениях, а не в сетевых. Поэтому у претендентов большой риск проработать неделю-две, а молодой девушке или человеку без опыта за это не заплатят, скажут «вы нам не подходите».

Почему возникают проблемы со стажировкой

«Что касается конкретной ситуации, то я считаю, что ресторан неправильно выстроил отношения с претенденткой на должность официанта. Во первых — нужно было заключить договор на период стажировки или сразу озвучить претенденту — будет ли стажировка оплачиваться или нет. Дело в том, что значительное количество заведений стажировку не оплачивает и они об этом сразу говорят претенденту. Поэтому конфликтов не возникает: не подошел — не заплатили», — объясняет Ольга Насонова.

Она отмечает, что, к сожалению, большинство молодежи работать просто не умеет. Их не приучили к труду. Именно поэтому рестораны используют стажировку как определенный предохранитель.

«Среди претендентов сейчас очень много молодых людей, которые, к сожалению, ничего не умеют, их этому не научили, все у них падает, разбивается. Но самая большая проблема в том, что такого человека ничему нельзя научить, потому что он просто не хочет учиться. Даже элементарного — изучить меню заведения. Конечно, такие люди стажировки не проходят. Особенно в последнее время, когда из-за мобилизации и нехватки рабочих рук рестораны вынуждены брать на работу совсем юных людей», — отмечает Насонова.

Эксперт рассказывает, случается, что новички выносят в зал не те блюда, постоянно путают их, бьют дорогую посуду и выглядят не очень опрятно.

«Фактически такой персонал нужно обучать с нуля, поэтому рестораны не оплачивают период стажировки, но, замечу, должны предупредить об этом претендента. Ведь бывает, что человек не подходит хронически, не заучает правила, постоянно все путает, да еще и наносит заведению материальный ущерб. Поэтому условия нужно озвучивать до того, как человек поработал в этот период стажировки. В истории с девочкой, вероятно, не было ни четкого договора, ни четкой договоренности об оплате стажировки. Потому так и произошло. А вот популярные сети быстрого питания, напротив, оплачивают стажировку и об этом заблаговременно говорят претендентам», — отмечает эксперт.

Мобилизация, нехватка кадров и риски отсутствия медосмотров

Другое дело, если бы заведение обещало заплатить за стажировку и это было бы как-то зафиксировано документально, тогда к нему можно было бы выставлять претензии. А если это было просто на словах, тогда, к сожалению, это будет слово против слова.

«Тем более если девушка отказалась выходить на работу из-за усиления дроновых атак, то она, условно говоря, подвела заведение. И его представители действительно могли отказать в оплате, просто из-за принципа, ведь весь персонал работает и все в равных условиях», — отмечает Насонова.

Но гораздо большую проблему эксперт видит в другом ракурсе этой темы. Через войну и мобилизацию все заведения сейчас нанимают на работу несовершеннолетних. Это юноши и девушки, которым 16-17 лет, а иногда берут еще младше, потому что других просто нет.

«В Киеве очень много заведений, которые привлекают на работу работников по 16-17 лет. Кстати, трудовые отношения с юношами до 16 лет возможны только с разрешения родителей, потому что, например, несовершеннолетний не может работать с алкоголем на баре. Но, к сожалению, ни молодые работники, ни их родители не отдают должного значения документам. А это очень важно, нужно заключать договор и изучить его, иметь медицинскую книгу. Сетевые заведения, кстати, оплачивают прохождение медосмотра. Ибо недавняя вспышка сальмонеллеза в популярной киевской кондитерской, которую временно закрыли, может быть связана с недобросовестностью сотрудников. И это большая проблема», — заключает Ольга Насонова.

Дата публикации 19:06, 28.07.26 Количество просмотров 16 Экспресс-собеседование для людей 50+: как за 7 минут сменить работу

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