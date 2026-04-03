В Киеве массово исчезают уличные кофейни и стритфуд: что останется

Одна из причин закрытия уличных кафе — уменьшение платежеспособности населения на фоне роста цен.

Реклама

В Киеве наблюдается массовое прекращение работы кофейн и точек с уличной едой. Только за последний месяц прекратили свою деятельность до 300 объектов, многие заведения выставлены на продажу.

По словам Ольги Насоновой, ресторанного эксперта и аналитика, темпы закрытия таких заведений напоминают эпидемию: по меньшей мере 215 объектов предлагаются к продаже.

«Есть такая тенденция, что перед закрытием заведения большинство предпринимателей пытаются продать бизнес, чтобы вернуть хоть какие-то средства. Продают кофейни за разные суммы: кто пытается выручить заоблачные 50 тысяч долларов, кто — 20 или 10. Но большинство закрывается без попытки продажи — приняли решение и закрылись. За март, по моим подсчетам, в Киеве прекратили деятельность или находятся в процессе закрытия почти 300 таких заведений», — рассказывает Ольга Насонова.

Реклама

Эксперт добавляет, что речь идет прежде всего о кофейнях, расположенных в малых архитектурных формах (МАФах).

«Индекс капучино» и маркетинговые просчеты

Относительно причин закрытия уличных кофейн, эксперт выделяет несколько ключевых факторов. Первый — это резкое уменьшение платежеспособности населения на фоне роста цен.

«Еще с прошлого года стоимость кофе начала расти по всему миру. И киевские кафе начали увеличивать цену. Я потребляю кофе почти каждый день, поэтому уже определила „индекс киевского капучино“. В прошлом году его стоимость была 60 гривен, потом 70, а в конце 2025 года — 80 гривен. То есть почти 2 доллара, а это достаточно дорого», — отмечает эксперт.

Подорожание кофе охватило весь рынок: не только заведения с большими залами и красивыми интерьерами, но и обычные киоски. Однако качество сервиса у последних часто не соответствует новой стоимости.

Реклама

«По-моему, общее поднятие цен стало большой маркетинговой ошибкой. Ведь большинство владельцев такого бизнеса не имеют представления о маркетинге или работе с беднеющим покупателем. Они просто увеличили цены, чтобы заработать. Из-за этого начался отток посетителей. Сработал своеобразный психологический барьер: зачем человеку отдавать 70–80 гривен за капучино или лате в старом киоске с ободранной вагонкой, где нет ни стула, ни столика? А „романтиков“, которые готовы пить кофе под дождем или снегом, не так уж много. Это было нерелевантное повышение цен», — объясняет Ольга Насонова.

Конкуренция с ритейлом и «кофе дома»

В этой ситуации выиграли «кофейные уголки» в маленьких магазинах и крупных супермаркетах, где напиток стоит около 30-49 гривен. Такие точки не устрашили клиентов ценой и продолжают работать. Кроме того, уличные киоски проигрывают из-за чрезмерной доступности кофейных автоматов в неожиданных местах.

«Конкуренция ощутима со стороны ритейла, ведь во всех крупных супермаркетах у касс стоят кофемашины. Более того, они появились в салонах красоты и даже в подъездах жилых домов. Все это — прямые конкуренты уличным кофейням. В супермаркетах кофе обычно дешевле, например, лате за 49 гривен. Это вполне приемлемая цена и качество», — объясняет эксперт.

Именно поэтому по словам Насоновой, уже нет очередей у уличных точек, потому что кофе у них слишком дорогой.

Реклама

«Между тем аутентичные кофейни с собственным обжариванием, хорошим интерьером и сервисом продолжают работать. Там клиент понимает, за что платит: за атмосферу, качественную посуду и комфорт. А уличные кофейни такой ценности не предоставляют — это просто дорогой кофе в бумажном стаканчике, который можно пить только на ходу», — добавляет специалист.

Кроме того, серьезным конкурентом стал тренд по домашнему приготовлению. Киевляне начали массово покупать компактные кофемашины.

«Варить кофе дома стало трендом — людям это нравится. Можно экспериментировать и не тратить деньги на улице. Те, кто приобрел собственную кофемашину, в уличную кофейню уже вряд ли вернутся. Это еще один фактор, отбирающий клиентов у малого бизнеса», — говорит эксперт.

Стало меньше мужчин: как мобилизация влияет на стритфуд

Еще один фактор, повлиявший на рынок, — изменение поведения мужской аудитории из-за активности ТЦК и полиции.

Реклама

«Сейчас многие мужчины стараются меньше выходить из дома. Этот фактор приобрел массовый характер. Мужчины перестали посещать кофейни, куда раньше часто заходили. Есть физическое уменьшение аудитории. Кстати, в Киеве также массово закрываются киоски с шаурмой. Поскольку женщины обычно потребляют такую пищу реже, а мужчин на улицах стало гораздо меньше, этот сегмент тоже приходит в упадок», — констатирует Ольга Насонова.

Расходы на электричество и генераторы «кладут на лопатки»

По словам эксперта, экономическое давление на уличные кофейни усилилось из-за роста тарифов и энергетической нестабильности. За последние месяцы стоимость электроэнергии для бизнеса выросла почти вдвое и составляет около 20 гривен за киловатт.

«Профессиональная кофемашина очень энергоемкая: она потребляет 3,5–4 киловатт в час. Добавьте кофемолку, освещение и расходы на топливо для генераторов во время отключений. В итоге даже маленькое кафе может тратить на электричество и топливо до 100 тысяч гривен. Именно поэтому по итогам февраля и марта владельцы приняли решение о закрытии», — отмечает Ольга Насонова.

Демонтаж МАФов как финальный удар

Кроме экономических причин, на ситуацию влияет и политика городских властей по упорядочению уличной торговли.

Реклама

«В марте в столице начался массовый демонтаж МАФов. Киоски убрали даже с Крещатика и Майдана Незалежности, где они стояли по 15 лет. Убирают объекты в парках и вдоль дороги. Думаю, что половина точек стритфуда могла закрыться именно из-за демонтажа, инициированного КГГА», — объясняет эксперт.

Что ждет рынок кофе в будущем?

По мнению Ольги Насоновой, качественные и аутентичные заведения никуда не исчезнут, однако формат бизнеса существенно изменится. Популярность приобретает направление «кофейня+».

«Это заведения, где в меню есть не только кофе, но и полноценные завтраки или обеды. Этот тренд пришел из Польши. Человеку психологически легче зайти пообедать в кофейню в джинсах и без пафоса, чем идти в дорогой ресторан. Такие форматы имеют в Киеве перспективу», — отмечает специалист.

Также кофейни все чаще переезжают из киосков в стационарные помещения на первых этажах жилых домов.

Реклама

«Квартиры выкупают, ремонтируют и открывают там заведения. Думаю, что в перспективе количество точек стритфуда и уличных кофеен уменьшится до минимума, а основная активность переместится на первые этажи жилых домов», — заключает Ольга Насонова.