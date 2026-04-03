ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
6570
Время на прочтение
1 мин

Овощной салат с оригинальной заправкой: рецепт легкого и полезного блюда

Приготовление этого овощного салата не отнимет у вас много времени.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Овощной салат с оригинальной заправкой / © Credits

Сочный, хрустящий, с легкой заправкой салат, подойдет как для семейного обеда, так и для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 250 гр;

  • морковь — 1 шт;

  • огурец свежий — 1 шт;

  • яйца — 4 шт;

  • соль;

  • зелень (укроп, петрушку).

Для заправки:

  • желтки — 4 шт;

  • йогурт (не сладкий) — 3 ст л;

  • оливковое масло — 1 ст л;

  • горчица зернистая — 1 ч л;

  • лимонный сок — 1 ст л;

  • перец черный молотый

  • соль.

Приготовление:

  1. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, отделите белки от желтков.

  2. Для заправки: соедините яичные желтки, горчицу, йогурт, лимонный сок, оливковое масло, добавьте перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.

  3. Пекинскую капусту нарежьте тонкой соломкой.

  4. Морковь очистите, помойте и нарежьте на терке для корейской моркови.

  5. Огурец нарежьте брусочками.

  6. Белки от яиц нарежьте соломкой.

  7. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  8. В миску выложите пекинскую капусту, морковь, огурец, белки, зелень, посолите, аккуратно перемешайте, заправьте заправкой и еще раз перемешайте.

Советы:

  • Салат по желанию можно заправить сметаной.

  • Можно добавить нарезанную кубиками отварную куриную грудинку

Дата публикации
Количество просмотров
6570
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie