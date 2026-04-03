- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 6570
- Время на прочтение
- 1 мин
Овощной салат с оригинальной заправкой: рецепт легкого и полезного блюда
Приготовление этого овощного салата не отнимет у вас много времени.
Сочный, хрустящий, с легкой заправкой салат, подойдет как для семейного обеда, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
пекинская капуста — 250 гр;
морковь — 1 шт;
огурец свежий — 1 шт;
яйца — 4 шт;
соль;
зелень (укроп, петрушку).
Для заправки:
желтки — 4 шт;
йогурт (не сладкий) — 3 ст л;
оливковое масло — 1 ст л;
горчица зернистая — 1 ч л;
лимонный сок — 1 ст л;
перец черный молотый
соль.
Приготовление:
Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, отделите белки от желтков.
Для заправки: соедините яичные желтки, горчицу, йогурт, лимонный сок, оливковое масло, добавьте перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.
Пекинскую капусту нарежьте тонкой соломкой.
Морковь очистите, помойте и нарежьте на терке для корейской моркови.
Огурец нарежьте брусочками.
Белки от яиц нарежьте соломкой.
Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
В миску выложите пекинскую капусту, морковь, огурец, белки, зелень, посолите, аккуратно перемешайте, заправьте заправкой и еще раз перемешайте.
Советы:
Салат по желанию можно заправить сметаной.
Можно добавить нарезанную кубиками отварную куриную грудинку