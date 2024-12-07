Ціни на хліб в Україні: чи буде здорожчання перед Новим роком та Різдвом

Проблеми з борошном почалися ще з весни, і, попри зібраний новий урожай, ситуація ускладнюється.

В Україні від початку 2024 року помітно зросли ціни на хліб та хлібобулочні вироби. Науковці прогнозують, що у грудні ці продукти також можуть здорожчати ще на 3-5%.

Про це пише "24 Канал" з посиланням на експертів.

Від початку осені сировинні складники хлібовиробництва, за словами науковиці Світлани Черемісіної, також продовжують дорожчати. Протягом жовтня-листопада 2024 року ціна борошна зросла ще на 2,8% – до 18,66 гривні за кілограм, олія соняшникова додала в ціні 3,3% – до 65,02 гривні за кілограм. Виняток становить лише цукор, який за цей період здешевшав на 4,4% – до 33,55 гривні за кілограм.

Черемісіна зазначила, що хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав до 49,90 грн за кілограм (+13,2 %), хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – до 40,81 грн (+14,2 %), хліб житній – до 42,67 грн (+14,1 %).

"Батон додав в ціні 14,0 % і коштує нині 26,26 гривні за 500 грамів", – сказала експертка.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2024 року овочі можуть здорожчати до 15%, а фрукти – до 10%. Зокрема, ціна білокачанної капусти може зрости до 33 гривень, ріпчастої цибулі – до 20 гривень, а картоплі – до 37 гривень.

Ціни на мʼясо також традиційно перед Новим роком продовжать зростати. Перед святами можливе підвищення роздрібних цін на ці види м’яса до 9 %.

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