Могилевская восхитила, как с 4-летней дочерью елку в доме ставила

Украинская певица Наталья Могилевская показала, как с младшей дочерью к новогодним праздникам готовится.

В фотоблоге артистка поделилась кадрами с большой елкой, которую приобрела перед зимними праздниками. Посмотреть на новогоднюю красавицу сразу прибежала дочь звезды – 4-летняя София.

Так, младшая доченька взяла в руки ножницы и начала разрезать сетку, в которую была завернута елка. Помочь справиться с задачей девочке помогла мама, взяв ее на руки. Вместе они быстро достигли желаемого и показали фанам пышное рождественское деревце в их просторном доме.

Наталья Могилевская с дочерью Софией / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская с дочерью Софией / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская с дочерью Софией / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Могилевская отметила, что таким образом захотела подарить детям праздник и радостные эмоции. И добавила, что именно это наполняет ее радостью и вдохновляет.

"Мы, взрослые, должны дарить детям праздник. Их счастливые глаза и вера в чудеса – это то, что вдохновляет и дает нам силы. Детство должно быть преисполнено радости, тепла и волшебных моментов, которые они запомнят на всю жизнь", — подчеркнула Наталья.

Наталья Могилевская с дочерью Софией / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, что недавно Наталья Могилевская показала, какой подарок ее 4-летняя дочь нашла под подушкой в День святого Николая.

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