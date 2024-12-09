Зеленский провел заседание Ставки: о чем шла речь

Президент 10 декабря провел "Ставку". Один из вопросов – качество подготовки наших воинов. Это то, что требует ощутимых изменений.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил Зеленский, кадровые изменения произошли. Именно для того чтобы перезагрузить систему подготовки наших воинов. Этим будут заниматься Олег Апостол и Михаил Драпатый.

"Дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад. А сейчас – сделать аудит того, какие вещи нуждаются в немедленных изменениях, что именно должно быть исправлено, что должны добавить и кого еще заменить. Все, что необходимо, может быть обеспечено – и на организационном уровне, и на уровне финансов. Именно качество подготовки воинов – это во многом результативность наших воинов в боях, и, конечно, это сохранение жизней наших. ребят", – отметил Зеленский.

Также был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского: фронт, защита наших позиций, все основные направления, Курская операция. Благодарю всех наших воинов, которые уничтожают оккупанта. Был и отдельный доклад Павла Палисы относительно сумм прямых средств в бригады напрямую – для дополнительной закупки дронов.

"Недавно уже приняли решение о сумме таких прямых денег. Но сейчас вижу, что этой суммы тоже недостаточно. Я поручил Премьер-министру в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно — на порядок увеличить", — подытожил украинский лидер.

Ранее Зеленский высказал свою позицию о желании новоизбранного президента США Дональда Трампа заморозить войну. По его словам, дипломатическое окончание войны принесет большее сохранение жизней, и Украина этого хочет.

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